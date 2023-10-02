"Критический момент": глава МИД Литвы выступил с заявлением о поддержке Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз переживает критический момент после того, как политические подвижки в США и Словакии поставили под угрозу одностороннюю поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.

Об этом пишет CNN.

"Хрустально ясный сигнал"

Как отметил министр, чиновники ЕС из всех 27 стран-членов встретились в понедельник в Киеве, чтобы направить "кристально ясный сигнал" о том, что Европа вместе с Украиной.

Накануне американские законодатели решили не включать запрос на помощь Украине в 6 миллиардов долларов во временный законопроект, призванный избежать прекращения работы правительства. Между тем, популистская партия бывшего прокремлевского премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего за прекращение помощи Украине и блокирование заявки Киева на вступление в НАТО, победила на парламентских выборах. Это могло подвергнуть сомнению поддержку Украины.

"Многие сообщения, отправленные из Брюсселя, Вашингтона или других мест, способны посеять сомнения в серьезности наших намерений. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча сможет это исправить и послать очень ясный, кристально ясный сигнал о том, что Европа будет с Украиной до победы", – сказал министр иностранных дел Литвы.

Такую позицию поддержали партнеры. В свою очередь, министры иностранных дел Франции, Ирландии и Румынии подтвердили поддержку Киева.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колона предупредила Россию, чтобы она не рассчитывала на "усталость" стран Евросоюза от их поддержки Украины.

Ее румынский коллега Луминица Одобеску заявила, что страна будет поддерживать Украину в экспорте зерновых и подчеркнула губительное влияние вторжения на глобальную продовольственную безопасность.

А министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин выразил надежду, что члены ЕС найдут "стабильный подход к поддержке Украины в долгосрочной перспективе".

Ранее речь шла о том, что Запад может отказаться от поддержки Украины. Это может произойти из-за коррупции в Украине, которая вызывает беспокойство в США.

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