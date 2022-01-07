Критический уровень "террористической опасности" и почти сотня блокпостов: что происходит в Казахстане

Критический уровень "террористической опасности" и почти сотня блокпостов: что происходит в Казахстане

В Казахстане в начале января начались протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ.

На всей территории Казахстана, где продолжаются массовые протесты с начала 2022 года, введен "критически красный" уровень террористической опасности. На территории страны выставлены 70 круглосуточных блокпостов.

Об этом говорится в сообщении Комитета по нацбезопасности Казахстана.

Решение о внедрении "критически красного" уровня террористической опасности было принято главой ведомства Ермеком Сагимбаевым и согласовано президентом Касим-Жомартом Токаевым. Также во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции.

Граждан призывали с пониманием относиться к введенным ограничениям и соблюдать требования государственных и правоохранительных органов.

"Первыми руководителями государственных органов приняты к реализации меры, направленные на стабилизацию положения в стране и устранение "террористической угрозы", — говорится в сообщении.

Первый замглавы администрации президента Даурен Абаев добавил, что "миротворцы" ОДКБ отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов. Он заверил, что они вроде бы не участвуют в "боевых действиях".

Также читайте МВД Казахстана заявило о 26 убитых демонстрантах во время протестов

Кроме того, на территории Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов.

"В Казахстане реализуются мероприятия в пределах введенного чрезвычайного положения. Все акиматы (администрации регионов) уволены и взяты под усиленную охрану. На территории страны выставлены 70 круглосуточных блокпостов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Казахстане в начале января начались протесты из-за цены на газ.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

Утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Впрочем, Кыргызстан, входящий в страны-члены ОДКБ, отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber