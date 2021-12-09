Критик COVID и противник вакцинации: читатели Time назвали президента Бразилии Болсонара человеком года

Болсонару поддержали 24% читателей.

Президент Бразилии Жоир Болсонару стал человеком года по версии журнала Time: его избрали читатели.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Читатели могли проголосовать за персону или группу людей, которые, по их мнению, наиболее положительно или негативно повлияли на мир в 2021 году. В опросе приняло участие более девяти миллионов человек.

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За президента Бразилии проголосовали 24% читателей. Он обошел бывшего президента Америки Дональда Трампа, борющихся с пандемией медработников и заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.

Важно, что Болсонару запомнился читателям издания как ярый критик противоэпидемических мер в своей стране. Он активно выступал против вакцинации и локдауна. Кроме того, обижал защитников прав женщин. Так что получается некий антигерой.

Как сообщалось, Жоир Болсонар называл COVID-19 мелким гриппом и категорически выступал против изоляции. Переболел, но мнения не изменил. Как и 45 президент Америки Дональд Трамп – Болсонару, часто в прямом эфире говорил вещи прямо противоположные призывам врачей. Например, шутил, что Pfizer может превратить человека в крокодила, а мужчину в женщину – или наоборот.

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