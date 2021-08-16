Критика России и Китая, объяснение своих действий: что говорил Байден об Афганистане

Критика России и Китая, объяснение своих действий: что говорил Байден об Афганистане

Джо Байден объяснил, почему решил вывести американские войска из Афганистана.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане, где талибы захватили власть.

Об этом сообщает The Guardian.

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Американский президент убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и актуальным как никогда. Байден подчеркнул, что не жалеет о его принятии.

По его словам, дальнейшее пребывание контингента США в Афганистане грозило большими потерями и эскалацией конфликта. В таком случае надо было бы направить в страну тысячи дополнительных военных.

"Я не жалею о своем решении прекратить военные действия Америки в Афганистане. Я не могу и не буду просить наши войска непрерывно участвовать в гражданской войне в другой стране", — подчеркнул президент США.

Глава Белого дома раскритиковал лидеров Афганистана за побег из страны и афганские войска за отказ должным образом защищать свою страну.

"Правда в том, что это (приход к власти "Талибана" - Ред.) состоялось быстрее, чем мы ожидали", — сказал Байден.

Президент утверждал, что неспособность афганских войск защитить свою страну демонстрирует, почему было правильно вывести американские войска.

"Сколько дочерей и сыновей Америки вы хотели бы послать для борьбы с гражданской войной в Афганистане, если афганские войска сами этого не делают", — спросил он у присутствующих.

Американский лидер заверил, что он и его команда по национальной безопасности "внимательно следят" за ситуацией на местах в Афганистане.

Обещание помочь

Президент США признал, насколько "болезненными" являются "сцены, которые мы видим в Афганистане" для многих ветеранов.

"Сцены, которые мы видим в Афганистане, впечатляют, особенно для наших ветеранов, наших дипломатов, гуманитарных работников, для всех, кто проводил время там, работая в поддержку афганского народа", — отметил он.

Байден заверил, что Штаты будут и впредь оказывать поддержку жителям Афганистана.

"Мы продолжим поддерживать жителей Афганистана, продвигать региональную дипломатию для предотвращения насилия и нестабильности и выступать за основные права афганцев", — сказал он.

Критика России и США

Президент США убежден, что Пекин и Москва были заинтересованы, чтобы Вашингтон и в дальнейшем тратил огромные средства на военную компанию в Афганистане.

"Наши стратегические соперники — Китай и Россия — только и хотят, чтобы США тратили миллионы долларов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан", — убежден Байден.

По его словам, Китай и Россия хотят, чтобы Афганистан превратился в "неопределенное болото". Байден также раскритиковал эти две страны за то, что они устанавливают связи с "Талибаном".

Эвакуация и угрозы "Талибана"

Первоочередной задачей для США в Афганистане Байден назвал вывоз всех американских граждан и афганцев, которые сотрудничали с ними.

Глава Белого дома предупредил, что Вашингтон совершит "скорый и сильный" ответ, если талибы нападут на граждан США или попытаются сорвать эвакуацию в Кабуле.

Президент сказал, что как только все усилия по эвакуации будут успешно завершены, США продолжат вывод своих войск и больше не вернутся в Афганистан.

Зачем США вообще были в Афганистане

Джо Байден пояснил, что главная цель американских военных в этой исламской стране — это предотвращение терактов у себя дома, а не строительство демократического Афганистана. По его словам, США вошли в Афганистан, чтобы убедиться, что "Аль-Каида" не будет использовать эту страну как место для подготовки нового нападения на Штаты.

Президент напомнил, что лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен был убит десять лет назад, а главная цель — борьба с террористами "Аль-Каиды" — была выполнена.

Напомним

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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