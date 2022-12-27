Кризис COVID-19 в Китае: количество пациентов катастрофически растет из-за отмены Пекином пандемических ограничений

Перегруженные и неукомплектованные больницы в Китае сражаются с нашествием пациентов с коронавирусом.

В Китае количество пациентов с COVID-19 растет с каждым днем после того, как Пекин отменил пандемические ограничения.

Об этом пишет The New York Times.

Отделения неотложной помощи в больнице на севере Китая переполнены. Медицинская система в КНР уже на грани своих возможностей, передает источник.

"Больница работает на грани. Около 80-90% людей вокруг меня инфицированы", — сообщил врач, доктор Джуди Пу.

Фактический масштаб чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в Китае трудно оценить, в частности, из-за того, что правительство КНР отказалось от массового тестирования.

"Недостаточный уровень вакцинации в стране, а также отсутствие коллективного иммунитета вызвали опасения, что количество смертей может достичь наблюдавшегося ранее уровня во время пандемии в США, Западной Европе и Гонконге", — пишет The New York Times.

Данные, обнародованные местными властями, подтверждают, что вирус распространяется, и из нескольких городов и провинций ежедневно поступают сообщения о сотнях тысяч заражений.

"Также много вопросов относительно количества смертей, связанных с коронавирусом, о котором сообщает Китай, поскольку чиновники учитывают только тех, кто умер от дыхательной недостаточности, непосредственно связанной с инфекцией. Официально семь человек умерли от вируса после смягчения правил пандемии" 7 декабря и эта цифра опровергает неофициальные данные со всей страны", — передает издание.

На фоне распространения коронавируса в Китае в стране ожидают обострения кадрового кризиса, поскольку в январе миллионы медиков разъедутся по домам в канун празднования Нового года по лунному календарю.

Также вспышку коронавируса прокомментировали в DW.

Эксперты отмечают, что коронавирус может превратить КНР в "тормоз мировой экономики".

"Внезапный резкий поворот властей Китая от жесткой политики "нулевой терпимости к наковыду" до полной отмены практически всех мер борьбы с пандемией вызвал беспокойство далеко за пределами страны. Тревогу усугубляет уже тлеющий уже много лет кризис на местном рынке недвижимости. Еще в июне Всемирный банк прогнозировал рост экономики КНР на 4,3% в 2022 году и на 8,1% в 2023 году», — отметили финансовые аналитики.

Ранее сообщалось, что с начала зимы в КНР COVID заболели почти 248 млн человек, или 18% населения страны.

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