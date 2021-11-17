Кризис на границе: после столкновений с польскими силовиками сотни мигрантов отступили на территорию Беларуси

Кризис на границе: после столкновений с польскими силовиками сотни мигрантов отступили на территорию Беларуси

Более тысячи человек остались в лагере в лесу.

После столкновений с польскими пограничниками сотни мигрантов отступили на белорусскую территорию.

Об этом рассказали 17 ноября в ТСН.Ранок.

По сообщениям, в так называемый "логистический" центр в Беларуси перебралось более 850 человек. Впрочем, 1,2 тыс. мигрантов остались в лесном лагере. В свою очередь, польская полиция отмечает, что в общей сложности возле населенного пункта Брузги было около 2 тыс. человек.

Накануне мигранты штурмовали польскую границу. Они бросали камни и светошумные гранаты в пограничников. Оружие якобы раздали белорусские спецслужбы. Следовательно, польским пограничникам пришлось задействовать водометы и перечный газ. По предварительной информации, в столкновениях пострадали семь полицейских.

Как сообщалось, 15 ноября ЕС расширил критерии введения санкций против режима Лукашенко из- за миграционного кризиса. Однако сам пятый пакет санкций еще не опубликован. Неизвестно, и когда он начнет действовать. теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности режима Лукашенко, что способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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