Нефтяной кризис обостряется: две крупные страны начали доставать стратегические запасы

Энергетический кризис заставляет Токио и Сеул действовать радикально: из-за обвала поставок из Персидского залива Япония и Южная Корея приступают к распаковке своих стратегических нефтяных резервов. По словам японского премьера Санаэ Такаичи, план спасения рынка предусматривает двухэтапное вливание топлива — сначала из коммерческих запасов на 15 дней, а впоследствии и месячного объема из государственных хранилищ.

Ожидается, что всего на рынок будут поставлены рекордные 80 миллионов баррелей из нефтехранилищ страны. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Такаичи также сообщила о решении сдерживать розничные цены на бензин на уровне 170 иен за литр (около $1,07). Для этого правительство будет компенсировать оптовым покупателям горючего разницу между стоимостью бензина на бирже и установленным целевым показателем в 170 иен.

Корейские власти, по сообщению Yonhap, планируют высвободить 22,46 миллиона баррелей нефти из своих стратегических резервов в соответствии с решением Международного энергетического агентства (МЭА) о поставках 400 млн баррелей сырой нефти из хранилищ стран-членов, чтобы сдержать рост цен на фоне конфликта.

В Министерстве промышленности Южной Кореи отметили, что вклад каждой страны в коллективные усилия рассчитан пропорционально ее доле в общем потреблении нефти странами МЭА. Корейская доля составляет 5,6% от общего объема 400 миллионов баррелей, выпущенных на рынок.

«Южная Корея считает, что тесное сотрудничество с МЭА в этот раз будет в значительной степени способствовать стабилизации международного рынка нефти. В дальнейшем мы планируем минимизировать влияние негативных факторов на экономику и цены для населения, тесно сотрудничая с ведущими странами, чтобы реагировать на высокую стоимость нефти, вызванную ситуацией на Ближнем Востоке», — цитирует Yonhap представителя министерства.

Между тем, Китай не выражает намерения прибегать к использованию нефти из своих стратегических резервов. Правительство КНР демонстрирует уверенность в способности обеспечить стабильные поступления сырой нефти в необходимых объемах, несмотря на ожидаемое уменьшение поставок из региона Персидского залива.

Напомним, Иран массированно атаковал нефтяные объекты и танкеры стран Персидского залива. В результате атак погибли, повреждения инфраструктуры и пожара.