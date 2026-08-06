Кризис, поразивший США: между Трампом и Пентагоном разгорелся скандал

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп на совещании в Кэмп-Дэвиде раскритиковал министра обороны Пита Хегсета из-за сокращающихся запасов ракет большой дальности и боеприпасов для противовоздушной обороны. Согласно сообщениям, нехватка боеприпасов стала причиной отсрочки новых широкомасштабных военных операций против Ирана.

Об этом пишет Washington Post.

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По данным СМИ, Трамп потребовал от Хегсета разъяснений по поводу серьезного сокращения запасов ракет большой дальности и противоракет класса «воздух-земля» для ПВО.

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Согласно сообщению, сокращение запасов ракет большой дальности и боеприпасов для ПВО в США повлияло на решение администрации Трампа временно отложить новые масштабные военные операции против Ирана.

В целом Белый дом и Пентагон сделали заявления.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сообщение о конфликте является «на 100 процентов фальшивкой», и выразило «полное доверие» президента Трампа министру обороны Питу Хегсету.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что утверждение о том, что Хегсет ввел Трампа в заблуждение по поводу запасов боеприпасов или возложил ответственность за их сокращение на своего заместителя, является «полностью выдумкой».

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Запасы боеприпасов стали предметом споров.

Запасы ракет и боеприпасов для ПВО в США в последние месяцы также становились предметом публичных дискуссий. В то время как проводились оценки уровней запасов, особенно после операций против Ирана и глобальных военных обязательств, Пентагон утверждал, что американская армия сохраняет свою оперативную способность и продолжаются работы по увеличению производства боеприпасов.

Напомним, США привлекают крупнейшие машиностроительные гиганты страны General Motors и Ford к производству ракет Patriot и Tomahawk в рамках усилий по усилению возможностей Вооруженных сил.

По данным The Wall Street Journal, у Трампа начались переговоры с руководителями американских автогигантов об использовании гражданских заводов для выпуска оружия. Издание называло, что среди предполагаемых компаний — General Motors и Ford Motor.

General Motors имеет отдельное оборонное подразделение, которое занимается изготовлением легких пехотных транспортных средств на базе пикапа Chevrolet Colorado. Предполагается, что GM станет одним из главных кандидатов на создание нового более крупного транспортного средства для американской пехоты.

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