Кризис российской авиации: в РФ возобновляют строительство дирижаблей

Дирижабль. Иллюстративное изображение

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На фоне проблем российской гражданской авиации, обострившихся после полномасштабного вторжения в Украину и введения западных санкций, власти РФ решили вернуться к использованию дирижаблей. Российская авиастроительная отрасль столкнулась с трудностями в производстве новых самолетов, поэтому в Москве вновь обратили внимание на транспорт, от которого мировая авиация практически отказалась еще в прошлом веке.

Об этом пишет The Moscow Times.

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Росстандарт утвердил государственный стандарт, определяющий общие технические требования к дирижаблям и их составным частям. Документ должен вступить в силу 1 февраля 2027 года.

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Новые правила распространяются на дирижабли различных конструкций — мягкие, полумягкие, полужесткие и жесткие. Кроме того, в России разрабатываются стандарты, касающиеся материалов оболочек, предохранительных клапанов и классификации таких воздушных судов.

Это часть более широких усилий по восстановлению отрасли, развитие которой фактически остановилось после ряда крупных катастроф в прошлом веке.

Где планируется использовать дирижабли

Еще в прошлом году российское правительство утвердило концепцию научно-технологического развития транспорта до 2035 года, в которой грузовые и пассажирские дирижабли названы одной из перспективных транспортных технологий.

Их планируют использовать в первую очередь в труднодоступных районах с недостаточно развитой транспортной инфраструктурой. Особое внимание уделяется Арктике, где дирижабли могли бы перевозить грузы и пассажиров, а также способствовать транспортному сообщению между отдалёнными населёнными пунктами.

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В августе 2026 года российские учёные из Института теплофизики Сибирского отделения РАН сообщили об испытаниях девдевятиметрового дирижабля с четырьмя циклическими двигателями, которые позволяют аппарату маневрировать практически на месте.

Параллельно компания «Аэронова» проводит испытания дирижабля NOVA-2 объемом 2 тысячи кубометров. Его беспилотная версия, по замыслу разработчиков, сможет перевозить до 500 кг груза, а пассажирская — до пяти человек.

Россияне уже хотели запускать дирижабли

Попытки вернуть дирижабли в российскую транспортную систему предпринимались и раньше. В частности, в 2016 году Совет безопасности РФ и академик Российской академии наук Александр Некипелов представили масштабный проект «Единая Евразия» стоимостью 220–240 млрд долларов.

Он предусматривал создание грузовых аэростатических аппаратов грузоподъемностью до 16 тонн и дальностью полета до 5 тысяч километров. Их планировали использовать для перевозок между Северным морским путём и Транссибирской магистралью.

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Авторы проекта утверждали, что один такой дирижабль стоимостью до 30 млн долларов мог бы заменить пять вертолётов Ми-8 в районах Крайнего Севера. Однако эти планы так и не воплотились в полноценную транспортную систему.

Теперь российские власти вновь пытаются вернуть дирижабли в авиационную отрасль, которая столкнулась с трудностями из-за санкционных ограничений и проблем с производством современных самолетов.

Проблемы российской авиации

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Москва разрешила российским авиакомпаниям перерегистрировать более 400 самолетов западного производства, взятых в лизинг у иностранных компаний, вместо их возврата владельцам.

Около 850 из 900 коммерческих самолетов в России были Boeing или Airbus, причем большинство из них принадлежали иностранным лизинговым компаниям. После прекращения поставок запчастей и обслуживания в соответствии с международными стандартами российские авиакомпании начали разбирать часть самолетов на комплектующие для других самолетов.

По данным российской авиационной отрасли, из 673 самолетов, принадлежащих 11 крупнейшим авиакомпаниям РФ, около 130 в настоящее время не эксплуатируются. Это почти 20% парка.

Напомним, недавно Россия обратилась к Вьетнаму с предложением передать ей пассажирские самолеты вместе с экипажами, техническим обслуживанием и страхованием.

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