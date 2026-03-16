Кризис в Иране: Макрон призвал Тегеран прекратить обстрелы соседних стран

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал Тегеран немедленно прекратить атаку.

Об этом французский лидер написал в соцсети X.

Макрон подчеркнул, что атаки Ирана происходят как непосредственно, так и через посредников в регионе, в частности, в Ливане и Ираке.

По словам президента Франции, участие Парижа в регионе ограничивается исключительно оборонной политикой.

Она направлена на защиту национальных интересов страны, сотрудничество с партнерами и обеспечение свободы судоходства.

Макрон также подчеркнул, что любые попытки сделать Францию мишенью для агрессии неприемлемы.

Французский президент предостерег, что неконтролируемая эскалация может привести к хаосу во всем регионе и будет иметь долгосрочные последствия.

По его словам, в результате таких действий страдают люди как в Иране, так и в соседних странах, что делает ситуацию критической с точки зрения безопасности и гуманитарной стабильности.

Макрон заявил, что мир и стабильность возможны только при условии создания новой системы политической и архитектуры безопасности.

Она, по его словам, должна предусматривать контроль над ядерной программой Ирана, а также ответственность за угрозы, возникающие из-за ракетной программы и дестабилизирующих действий Тегерана.

Кроме того, французский лидер призвал Иран восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Он подчеркнул, что это имеет ключевое значение для мировой экономики и безопасности морских путей.

По его мнению, такой шаг необходим для предотвращения дальнейшей эскалации и защиты региональных и международных интересов.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия и Китай помогают Тегерану, в том числе в рамках военного сотрудничества.

Мы ранее информировали, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, пропавший из публичного пространства после ударов США и Израиля, якобы находится в Москве.