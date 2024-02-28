Кризис в Приднестровье: есть ли военная угроза и чего на самом деле хотят сепаратисты ПМР

Логистически Россия не имеет доступа к Приднестровью – этому криминальному анклаву, однако она, безусловно, хотела бы его получить.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона.

"Это 10-е или 15-е обращение по защите экономических интересов и так далее, но логистически у России нет доступа к этому криминальному анклаву. Она бы хотела, безусловно, его получить. Мы помним первые месяцы войны: для них юг Украины был одним из приоритетных направлений, имеется в виду Одесса, как раз таки для того, чтобы получить доступ к этому криминальному анклаву.На сегодняшний день они не имеют никакой возможности логистически туда добраться. я имею в виду так называемые депутаты...", — сказал он.

Советник руководителя Офиса президента добавил, что в Кремле ищут возможности информационного сотрудничества с определенными пропагандистскими тематиками, чтобы получить дополнительные возможности в торговле с Молдовой и в торговле со странами Европейского союза.

"Приднестровье живет исключительно за счет цивилизованных территорий Молдовы, Румынии и так далее... Никакого общения с Россией на сегодняшний день не существует, кроме вывешивающих у себя раритетных этих красных флагов советского типа, и этих пропагандистских истерик..." Поэтому давайте подытожим: нет никакой эскалации и не будет не этом направлении никакой эскалации", — добавил он.

Между тем, в Госдепе США заявили, что поддерживают суверенитет Молдовы и внимательно следят за событиями вокруг так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР").

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