Кризисная ситуация в Иране может привести к переносу столицы - что случилось

Тегеран / © Pixabay

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Иран столкнулся с самой масштабной за последние десятилетия экологической проблемой — страна стремительно теряет воду. Из-за критического состояния водохранилищ, высохших рек и неэффективного управления ресурсами правительство рассматривает беспрецедентный шаг — временное закрытие Тегерана и даже возможный перенос столицы в другой регион.

Об этом пишет BILD.

О ситуации, которая ежедневно ухудшается, сообщила пресс-секретарь правительства Фатеме Мохаджерани. Она признала, что водный дефицит в Тегеране грозит перерасти в национальную катастрофу — как в гуманитарном, так и в экономическом смысле. Среди первоочередных мер — полная остановка деятельности школ, университетов и государственных учреждений на одну неделю. Этот вынужденный «локдаун» призван уменьшить нагрузку на системы водоснабжения и энергетику.

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Также власти рассматривают нестандартные способы реагирования на масштабный водный кризис. Среди возможных мер — переход на четырехдневную рабочую неделю и массовый перевод работников на дистанционную форму труда. Это должно помочь уменьшить потребление не только воды, но и электроэнергии.

Дефицит воды затронул почти всю территорию Ирана. По оценкам специалистов, 80% водохранилищ страны фактически исчерпаны. В течение ближайших двух месяцев обеспечить стабильное водоснабжение будет невозможно, поскольку дожди, которые могли бы восстановить запасы, ожидаются не раньше осени.

Уже на прошлой неделе в Тегеране и еще пяти десятках городов были введены ограничения на подачу воды. Жители этих регионов вынуждены мириться с отключениями продолжительностью от 12 до 48 часов. В результате этого многие граждане стали покидать свои дома и переезжать на север страны — к побережью Каспийского моря, где ситуация с водными ресурсами пока стабильна.

Уровень угрозы подтверждает и заявление новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкияна, который прямо заявил о возможности изменения расположения столицы:

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«В Тегеране фактически уже нет воды», — отметил он.

Заметим, что в столице Ирана проживает более 14 миллионов человек. Аналитики считают, что основные причины катастрофы — многолетняя засуха и безответственная экологическая политика власти. Режим в течение десятилетий игнорировал критическое состояние водной инфраструктуры, отдавая предпочтение финансированию боевых группировок и радикальных формирований на Ближнем Востоке вместо обновления водопроводов, очистных сооружений и водоснабжающих систем.

Напомним, ранее мы писали о том, что Центральную и Восточную Европу, в том числе и Украину, охватила длительная нехватка осадков, что уже сейчас угрожает аграрному сектору, речному транспорту и глобальной продовольственной стабильности.