Крокодил, которого мужчина хотел съесть, выпрыгнул с 20 этажа и выжил

Во время падения он чудом задел навес местного магазина.

На юге Китаяаллигатор выпрыгнул с балкона, чтобы не стать блюдом для посетителей.

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Аллигатор, длиной один метр, выпал из многоэтажного дома в Шэньчжэне, информирует Metro.

Во время падения он чудом задел навес местного магазина, что смягчило удар и не погиб от падения.

Владельцы местного магазина рассказали, что услышали шум и выбежали на улицу, но были удивлены видом лежащего перед ними живого аллигатора.

Полиция смогла найти владельца аллигатора, господина Лю, который сказал им, что тайно держал аллигатора как домашнего питомца более десяти лет и был предназначен для потребления.

До сих пор неизвестно, как аллигатор смог скрыться из квартиры, поскольку дома на тот момент никого не было.

Напомним, ранее сообщалось, что

Кроме того, мы раньше информировали

Господин Лю извинился перед соседями за испуг, вызванный неожиданным инцидентом.

Сейчас руководство здания ищет других потенциально опасных животных, содержащихся в помещении.

Аллигатор был взят под стражу полицией, а местный отдел рыбного хозяйства проводит расследование.

Напомним, что житель Флориды был шокирован, когда ему позвонил по телефону сосед и сообщил, что под его пикапом лежит 30-сантиметровый аллигатор.

Кроме того, мы информировали, что в США нашли аллигатора, похищенного 20 лет назад из зоопарка Техаса. Животное обнаружили на заднем дворике одного из домов в 80 км от зоопарка.

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