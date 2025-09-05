- Дата публикации
Крокодил растерзал мальчика на глазах у матери
Трагедия случилась, когда мальчик пошел набрать воду к реке.
В Кении жертвой нападения крокодила стал 13-летний мальчик.
Об этом сообщает издание Mwakilishi.
Мальчик по имени Мутуку учился в третьем классе. Из-за засухи ему и другим жителям села приходилось ходить за водой к реке. Во время очередной попытки набрать воду на него набросился крокодил. Рептилия разорвала его на глазах у матери.
Обнаружить останки так и не удалось. Сотрудники природоохранной службы Кении смогли установить на месте происшествия металлическую ловушку.
В округе Макуэни за два года зарегистрировали 24 нападения крокодилов, из них 11 — со смертельным исходом. Чаще жертвами рептилий становились дети. Для защиты людей у реки ставят ловушки и дежурят патрули.
Напомним, во французской Полинезии семилетний мальчик пережил приступ акулы. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали ребенку первую помощь, после чего доставили в больницу.
Кроме того, на курорте Марса-Алам в Египте произошло нападение акулы на двух иностранных туристов, плававших в Красном море.