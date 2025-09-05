Крокодил растерзал мальчика на глазах у матери

Крокодил / © Associated Press

В Кении жертвой нападения крокодила стал 13-летний мальчик.

Об этом сообщает издание Mwakilishi.

Мальчик по имени Мутуку учился в третьем классе. Из-за засухи ему и другим жителям села приходилось ходить за водой к реке. Во время очередной попытки набрать воду на него набросился крокодил. Рептилия разорвала его на глазах у матери.

Обнаружить останки так и не удалось. Сотрудники природоохранной службы Кении смогли установить на месте происшествия металлическую ловушку.

В округе Макуэни за два года зарегистрировали 24 нападения крокодилов, из них 11 — со смертельным исходом. Чаще жертвами рептилий становились дети. Для защиты людей у реки ставят ловушки и дежурят патрули.

Напомним, во французской Полинезии семилетний мальчик пережил приступ акулы. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали ребенку первую помощь, после чего доставили в больницу.

Кроме того, на курорте Марса-Алам в Египте произошло нападение акулы на двух иностранных туристов, плававших в Красном море.