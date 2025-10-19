ТСН в социальных сетях

Крокодил залез в бассейн, возле которого отдыхали туристы: чем это закончилось (видео)

Видео с рептилией, которая пробралась на территорию известного курорта, опубликовали в соцсетях.

Крокодил

© Associated Press

На курорте в австралийском штате Квинсленд в бассейн, возле которого отдыхали туристы, залез крокодил.

Об этом сообщило издание Guardian.

Видео этого инцидента опубликовали в соцсетях очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, вероятно, молодого крокодила в бассейне, возле которого в шезлонгах отдыхают люди. Автор видео уточнила, что происшествие произошло возле отеля Sheraton Mirage в городке Порт-Дуглас.

«Я не хочу никого пугать, но в бассейне Sheraton есть крокодил», — написала она в комментарии к видео.

Один пользователь соцсетей заметил, что это не первый раз, когда крокодил появляется в отеле, еще одного заметили на поле для гольфа.

Представитель Департамента охраны окружающей среды, туризма, науки и инноваций Квинсленда в воскресенье подтвердил, что рейнджеры дикой природы отреагировали на сообщение о крокодиле.

Работники природоохранных служб забрали рептилию и установили в этом районе новые предупредительные знаки о крокодилах.

Напомним, на Филиппинах поймали крокодила-рекордсмена, длина которого составляла более 6 метров.

