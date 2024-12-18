Крокодил затянул женщину под воду и вынырнул с ее трупом через час – фото

Его застрелили местные жители.
В Индонезии крокодил-убийца вынырнул с телом 46-летней женщины в пасти через час после того, как замучил ее до смерти.
Об этом сообщает Metro.
Ужасное нападение произошло утром 17 декабря на острове Суматра, когда Нурхавати Зихура решила помыть ноги в морской воде. Но когда она погрузила ноги, крокодил схватил ее челюстями и потащил под воду.
Свидетелем этого ужасного момента стал 40-летний местный житель по имени Агустинус. Он рассказал: "Я видел, как крокодил напал на Нурхавати на поверхности воды. Мы кричали, но он не отпускал ее. Это было ужасное зрелище. Хуже, чем любая сцена ада. Ее кровь проливалась в воду".
Затем крокодил исчез с женщиной в пасти, а через час появился снова с телом Нурхавати.
Местные вышли в воду на лодках, бросая в крокодила курицу, чтобы отвлечь его от мертвого тела. Когда крокодил наконец отпустил ее, помощники вытащили ее из воды и отнесли Нурхавати обратно на берег. Весь инцидент был снят на видео.
Местные полицейские и экстренные службы немедленно приступили к поискам крокодила-убийцы, которого удалось найти через несколько часов. Животное было застрелено.
После жестокого нападения индонезийские чиновники призывают правительство принять меры в связи с "серьезной угрозой", которую крокодилы представляют жителям региона.
За последнее десятилетие в Индонезии произошло больше всего нападений крокодилов в мире – зафиксировано 1000 отдельных инцидентов. За этот же период в результате нападения крокодилов погибли 450 человек.
Напомним, мужчина бросился на белого медведя, чтобы спасти жену. Зверь нанес ему серьезные травмы.
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