Кролики со щупальцами и олени с опухолями: почему в США мутируют животные (фото)

Белка / © pixabay.com

В США массово появляются странные мутированные животные — кролики со щупальцами на мордах, белки с гнойными наростами и олени с огромными бородавками. Эксперты объяснили, почему американцы видят такие ужасающие кадры и какие риски это может создать.

Об этом пишет Daily Mail.

В соцсетях жители разных штатов — от Вашингтона и Миннесоты до Нью-Йорка — распространяют фото изуродованных диких животных.

Кролики имеют странные выросты на мордах, похожие на щупальца.

Белки покрыты сочащимися язвами.

У оленей на теле появляются огромные бородавки, иногда размером с футбольный мяч.

Местные жители в шоке, ведь таких масштабов искажения в дикой природе не видели раньше.

Почему это происходит

Доктор Омер Аван из Медицинской школы Университета Мэриленда объяснил, что причина кроется в климатических изменениях и насекомых-переносчиках.

«В этом сезоне мы наблюдаем чрезвычайную активность комаров и клещей. Они распространяют вирусы, поражающие животных, и их количество будет расти из-за жары и влажности», — рассказал он.

По словам эксперта, именно теплый и влажный климат создает идеальные условия для размножения комаров, клещей и блох. Теперь такие условия возникают даже в регионах США, где их никогда не было.

Больное животное / © Daily Mail

Какие болезни поражают диких животных

Белки страдают фиброматозом, из-за которого на их теле появляются гнойные наросты.

Кролики заражены вирусом папилломы кролика (CRPV), который вызывает бородавкообразное образование.

Елени страдают от вирусных бородавок, которые могут достигать огромных размеров и даже мешать им видеть или питаться.

Ученые отмечают, что эти вирусы известны давно и поражают только некоторые виды животных.

Больное животное / © Daily Mail

Могут ли люди заразиться

Специалисты успокаивают: людям эти болезни не передаются.

Причина в том, что вирус не может размножаться в организме клеща или комара так, чтобы инфицировать человека.

Однако опасность все равно существует. Насекомые переносят другие болезни, непосредственно угрожающие человеку:

болезнь Лайма,

лихорадка Западного Нила,

лихорадка Зика,

Денге,

чикунгунья.

В тяжелых случаях эти инфекции могут оказаться смертельными.

Больное животное / © Daily Mail

Эксперты отмечают: чем теплее и влажнее становится климат, тем активнее насекомые-переносчики.

По прогнозам AccuWeather, осень в США будет жарче нормы в 25 штатах. Это означает, что комары будут жить дольше, распространяться дальше на север и увеличивать количество зараженных животных.

«Мы уже наблюдаем, как некоторые болезни становятся эндемичными там, где их раньше не было. Это своеобразный идеальный шторм для развития опасных инфекций», — объяснил доктор Аван.

Социальные сети как фактор распространения паники

Еще один фактор, повлиявший на масштаб проблемы, — соцсети. Люди начали активно фотографировать мутированных животных и выкладывать эти изображения онлайн. Это привлекло еще большее внимание и создало ощущение, что подобные случаи происходят повсюду.

К примеру, в штате Мэйн еще в 2023 году жители фотографировали белок с наростами в собственных дворах. В Колорадо зафиксировали несколько случаев заражения кроликов CRPV, а местные власти даже призывали не касаться таких животных.

Больное животное / © Daily Mail

Почему это опасно для будущего

Хотя мутированные кролики и олени не передают свои вирусы людям, ученые считают, что ситуация является тревожным сигналом.

Чем больше насекомых-переносчиков — тем выше риск новых эпидемий. В США уже растет количество больных Лаймом, Западным Нилом и другими инфекциями.

Изменение климата означает, что подобные случаи будут происходить все чаще, а территория распространения опасных болезней будет расти.

Напомним, в Украине растет угроза распространения опасного вида кровососущих насекомых — тигрового комара, переносчика серьезных вирусных инфекций. Этот вид представляет особую опасность, ведь может передавать лихорадку Западного Нила, денге, чикингунью, вирус Зика и желтую лихорадку. В отличие от привычных для нашей местности комаров, тигровый активен даже днем и нападает на человека.