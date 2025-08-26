- Дата публикации
-
Мир
Кролики со щупальцами и олени с опухолями: почему в США мутируют животные (фото)
Американцы фиксируют удивительные случаи: кролики со щупальцами и белки с наростами. Чем опасны эти мутации?
В США массово появляются странные мутированные животные — кролики со щупальцами на мордах, белки с гнойными наростами и олени с огромными бородавками. Эксперты объяснили, почему американцы видят такие ужасающие кадры и какие риски это может создать.
Об этом пишет Daily Mail.
В соцсетях жители разных штатов — от Вашингтона и Миннесоты до Нью-Йорка — распространяют фото изуродованных диких животных.
Кролики имеют странные выросты на мордах, похожие на щупальца.
Белки покрыты сочащимися язвами.
У оленей на теле появляются огромные бородавки, иногда размером с футбольный мяч.
Местные жители в шоке, ведь таких масштабов искажения в дикой природе не видели раньше.
Почему это происходит
Доктор Омер Аван из Медицинской школы Университета Мэриленда объяснил, что причина кроется в климатических изменениях и насекомых-переносчиках.
«В этом сезоне мы наблюдаем чрезвычайную активность комаров и клещей. Они распространяют вирусы, поражающие животных, и их количество будет расти из-за жары и влажности», — рассказал он.
По словам эксперта, именно теплый и влажный климат создает идеальные условия для размножения комаров, клещей и блох. Теперь такие условия возникают даже в регионах США, где их никогда не было.
Какие болезни поражают диких животных
Белки страдают фиброматозом, из-за которого на их теле появляются гнойные наросты.
Кролики заражены вирусом папилломы кролика (CRPV), который вызывает бородавкообразное образование.
Елени страдают от вирусных бородавок, которые могут достигать огромных размеров и даже мешать им видеть или питаться.
Ученые отмечают, что эти вирусы известны давно и поражают только некоторые виды животных.
Могут ли люди заразиться
Специалисты успокаивают: людям эти болезни не передаются.
Причина в том, что вирус не может размножаться в организме клеща или комара так, чтобы инфицировать человека.
Однако опасность все равно существует. Насекомые переносят другие болезни, непосредственно угрожающие человеку:
болезнь Лайма,
лихорадка Западного Нила,
лихорадка Зика,
Денге,
чикунгунья.
В тяжелых случаях эти инфекции могут оказаться смертельными.
Эксперты отмечают: чем теплее и влажнее становится климат, тем активнее насекомые-переносчики.
По прогнозам AccuWeather, осень в США будет жарче нормы в 25 штатах. Это означает, что комары будут жить дольше, распространяться дальше на север и увеличивать количество зараженных животных.
«Мы уже наблюдаем, как некоторые болезни становятся эндемичными там, где их раньше не было. Это своеобразный идеальный шторм для развития опасных инфекций», — объяснил доктор Аван.
Социальные сети как фактор распространения паники
Еще один фактор, повлиявший на масштаб проблемы, — соцсети. Люди начали активно фотографировать мутированных животных и выкладывать эти изображения онлайн. Это привлекло еще большее внимание и создало ощущение, что подобные случаи происходят повсюду.
К примеру, в штате Мэйн еще в 2023 году жители фотографировали белок с наростами в собственных дворах. В Колорадо зафиксировали несколько случаев заражения кроликов CRPV, а местные власти даже призывали не касаться таких животных.
Почему это опасно для будущего
Хотя мутированные кролики и олени не передают свои вирусы людям, ученые считают, что ситуация является тревожным сигналом.
Чем больше насекомых-переносчиков — тем выше риск новых эпидемий. В США уже растет количество больных Лаймом, Западным Нилом и другими инфекциями.
Изменение климата означает, что подобные случаи будут происходить все чаще, а территория распространения опасных болезней будет расти.
Напомним, в Украине растет угроза распространения опасного вида кровососущих насекомых — тигрового комара, переносчика серьезных вирусных инфекций. Этот вид представляет особую опасность, ведь может передавать лихорадку Западного Нила, денге, чикингунью, вирус Зика и желтую лихорадку. В отличие от привычных для нашей местности комаров, тигровый активен даже днем и нападает на человека.