Кронпринцесса Швеции присоединилась к учениям НАТО с бойцами "Азова": фото

Кронпринцесса Швеции на учениях НАТО

Кронпринцесса Швеции Виктория посетила военные учения Aurora 26, в которых приняли участие несколько стран НАТО и военнослужащие из Украины, в частности из бригады «Азов».

Об этом сообщает Helagotland.

Визит принцессы состоялся еще в понедельник, 11 мая, но сообщили о нем только теперь.

Учения Aurora 26, в которых принимают участие примерно 18 тысяч шведских и иностранных военных, проходили на острове Готланд.

В учениях были задействованы подразделения армии, флота, воздушных сил и внутренней гвардии, а также другие боевые силы Швеции.

Кроме того, к ним присоединились военные подразделения 12 стран.

На фото видно, что Украину представляют бойцы Национальной гвардии, в частности бригады «Азов».

Во время визита кронпринцессу Викторию приветствовал на учениях главнокомандующий генерал Михаэль Классон.

Визит начался на стрельбище Тофта, затем кронпринцесса поприветствовала подразделения-участники, а также призывников дислоцированных на Готланде.

Впоследствии будущая королева Швеции поднялась на борт военного корабля HMS Carlskrona. Там был организован семинар «Стратегическое значение Готланда». Вечер завершился ужином на борту корабля.

Напомним, на шведском острове Готланд, который считают стратегическим ключом к Балтийскому морю, завершились крупнейшие маневры Aurora 26. Украина была единственной участницей, не принадлежащей к Альянсу, но именно наши военные диктовали правила на поле боя.

