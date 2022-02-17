Кровати с пациентами пришлось ставить на улице: в Гонконге произошел больничный коллапс из-за вспышки COVID-19

Большинство новых случаев приходится на штамм "Омикрон".

Пациенты на улице. В Гонконге произошел больничный коллапс из-за вспышки коронавируса.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 февраля.

Пациентам настолько не хватает мест в госпиталях, что кровати пришлось ставить под открытым небом. Сейчас по разным подсчетам, около 10 тысяч человек не могут попасть в больницы, несмотря на то, что нуждаются в госпитализации из-за COVID-19.

Отмечается, что в 7-миллионном городе сейчас фиксируют по 2-4 тысяч новых случаев в день. Но даже это, говорят медики, большая нагрузка на госпитали. Большинство новых случаев приходится на штамм "Омикрон". И хотя власти признают, что в настоящее время Гонконг переживает уже пятую волну пандемии, однако общегородской локдаун вводить не спешат.

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