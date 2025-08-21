Кровавая фотосессия: акула отомстила мужчине за неуважительное отношение к дикой природе

Акула отомстила обидчику, пытавшемуся устроить «героическую» фотосессию с хищником

Реклама

Желание сделать эффектное фото с животным часто приводит к непредсказуемым последствиям. В этом на собственном опыте убедился житель Флориды, решивший позировать с лимонной акулой, извлеченной из океана. Однако хищник, которому явно не понравилось такое внимание, больно укусил мужчину.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел на пляже Кайо-Коста, когда Шон Мьюз со своими друзьями поймал лимонную акулу во время рыбалки. Вместо того чтобы отпустить рыбу обратно в воду, мужчины решили устроить фотосессию. На кадрах вирусного видео видно, как Мьюз держит акулу за голову, а его друг поднял ее за хвост. В этот момент хищник резко развернулся и воткнул зубы в ногу Мьюза.

Реклама

«Не знаешь, что может сделать дикое животное, не правда ли? Это произошло, мы были на ее территории», - сказал Мьюз после инцидента журналистам.

Пострадавший закричал от боли, его друзья запаниковали. На видео зафиксировано, как мужчина сидит на песке с окровавленной ногой, а акула дерется на мелководье. Прибывшие медики оказали первую помощь, после чего Мьюза вертолетом доставили в больницу.

Реакция в Сети

Пользователи социальных сетей в основном осудили действия мужчины, считая, что он сам спровоцировал нападение.

«Играйте в дурацкие игры… выигрывайте дурацкие призы», — прокомментировал один пользователь.

Реклама

«Надо было отпустить акулу, вместо того чтобы пытаться позировать для селфи», — написал другой.

«То есть… это же акула… они кусаются. Я просто рад, что он это обнаружил, не потеряв ногу», — добавил еще один.

В следующем комментарии пользователь посоветовал Мьюзу «в следующий раз оставить акули в покое» и «не напрашиваться» на неприятности.

Насколько агрессивны лимонные акулы

Лимонные акулы считаются относительно неагрессивными и охраняемым видом во Флориде. Согласно данным Комиссии по сохранению рыб и дикой природы Флориды, зафиксировано всего несколько инцидентов с несмертельными укусами этих акул. Натуралист Роб Гауэлл подчеркнул, что акула вела себя естественно, пытаясь вырваться и возвратиться в свою среду.

Реклама

«Многие люди не проявляют к этим животным уважения, которого они заслуживают, и я не увидел никакого уважения в этом видео», — отметил Гауэлл.

Мьюз признал свою ошибку и отметил, что ему удалось избежать более серьезных травм. Он также признался, что не имел разрешения на ловлю акул, поэтому «не рыбачил, а просто снял ее с крючка». Тем не менее, Комиссия по охране рыб и дикой природы Флориды начала расследование инцидента.

Напомним, женщина наткнулась на «шляпу» в саду, а она оказалась огромной змеей . Теперь полиция ищет владельца рептилии, испугавшей жительницу немецкого города Герфорд.