"Кровавая Мэри": в Италии арестовали 70-летную главу неаполитанской мафии

Полиция задержала ее в момент сдачи багажа.

В Италии арестовали Марию Личчарди, которая, как считают правоохранители, возглавляет преступный клан из крупной преступной группировки каморра - неаполитанской структуры, которая аналогичная мафии.

Об этом пишет la Stampa.

Задержание случилось в римском аэропорту, откуда 70-летняя женщина собиралась вылететь в Испанию. Полиция арестовала ее в момент сдачи багажа. В этот момент она сохраняла полное спокойствие.

Личчарди, как считает управление по борьбе с мафией, возглавляла преступный клан, который основал ее брат Дженнаро по прозвищу "Обезьяна". Он скончался в тюрьме. Личчарди также провела в заключении восемь лет, а в 2009 году взяла бразды правления кланом, где заработала прозвища "Малышка" и "Кровавая Мэри".

Ее клан занимался рэкетом, незаконной торговлей, махинациями на аукционах и отмыванием преступных доходов. Но не имел конфликтов с другими группировками, для избежания кровопролитных мафиозных войн.

Интересно, что во время управления кассой клана, женщина оказывала поддержку семьям оказавшихся за решеткой мафиози. Также ей удалось наладить настолько четкий контроль над своим районом.

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