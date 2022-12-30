"Кровавая метка" от Путина: кого хозяин Кремля поздравил с Новым годом

Отсутствие новогодних поздравлений лидерам стран Запада пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил тем, что они тоже не посылают Кремлю "никаких пожеланий".

Президент государства-агрессора Владимир Путин не будет посылать новогодние поздравления президентам США Джо Байдену, Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу. Ооднако кровавый диктатор уже прислал свои поздравления близким к Кремлю лидерам.

Согласно списку, обнародованному прессслужбой президента РФ в пятницу, 30 декабря, Владимир Путин особо поздравил президента Китая Си Цзиньпина, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Сирии Башара Асада, Венесуэлы Николаса Мадуро, а также премьер-министра Индии Нарендра Моди.

Согласно заявлению, цитируемому The Guardian, Путин также поздравил своих "назгулов" из стран СНГ — лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Приветствия также получили лидеры Боливии, Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Никарагуа и Сербии, а также лидеры грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии, которые не признаются как суверенные государства большинством государств-членов ООН.

По данным Кремля, российский диктатор также послал пожелания бывшим лидерам Запада итальянцу Сильвио Берлускони и немцу Герхарду Шредеру.

Отсутствие поздравлений действующим лидерам стран Запада пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил тем, что они тоже не посылают Кремлю "никаких пожеланий".

"На самом деле мы с ними не контактируем. И, учитывая те враждебные действия, которые они постоянно совершают, президент не передаст им поздравления", — заявил он прессе.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин решил провести единое традиционное мероприятие, не отмененное в конце 2022 года. Речь идет о новогоднем обращении Путина к гражданам страны-агрессорки, которые поддерживают его кровопролитную войну против Украины.

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