Кровавая операция против наркомафии в Бразилии: более 100 погибших (фото)

В Рио-де-Жанейро в результате полицейской спецоперации против наркокартеля погибли 132 человека.

Об этом пишут Reuters и The New York Times.

Рейд против банды Comando Vermelho («Красное командование»), контролирующей торговлю наркотиками в нескольких фавелах в Рио-де-Жанейро, начался 28 октября. В нем участвовало не менее 2500 силовиков, также было задействовано несколько вертолетов.

В районе операции отключились Интернет и электричество, а затем началась перестрелка между полицейскими и членами банды. Силовики пытались штурмовать фавелы Алемао и Пенья, открывали огонь, поджигали машины и строили баррикады. Члены банды в ответ сбрасывали на них взрывчатки из дронов, а также угоняли автобусы и использовали их для блокировки дорог.

Перестрелки происходили в основном в лесу. Жители района Пенья собрали там десятки трупов и выложили более 70 тел посреди главной улицы. Родственники погибших утверждают, что людей казнили и пытали, на их телах обнаружили ножевые и огнестрельные ранения, а также связанные конечности.

Губернатор штата Рио утверждает, что все убитые были скрывавшимися в лесах преступниками. По его словам, «единственными реальными жертвами были сотрудники полиции».

«Мы не можем мириться с тем, что организованная преступность продолжает разрушать семьи, угнетать жителей и распространять наркотики и насилие по городам. Нам необходима скоординированная работа, направленная на борьбу с наркотрафиком, не подвергая риску невинных полицейских, детей и семьи», — заявил президент Бразилии Лула да Силва.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти Бразилии соблюдать права человека и расследовать трагедию.

Как отмечает Reuters, это самый кровопролитный полицейский рейд по борьбе с наркотиками в истории Бразилии.