Кровавая погода: в США снова увеличилось число жертв урагана "Ида"

Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в начале этой недели

Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 41 человека.

Об этом пишет The Weather Channel.

В штате Нью-Джерси погибли как минимум 23 человека, 12 людей - в штате Нью-Йорк, 4 человека - в штате Пенсильвания, в штатах Коннектикут и Мэриленд обнаружили по одному погибшему. Ранее сообщалось, что число жертв урагана достигло 15 человек.

Последствия урагана "Ида" в США (7 фото)

При этом президент США Джо Байден поблагодарил спасателей, которые работали в ночь, когда сильнейший дождь обрушился на Нью-Йорк, и сообщил, что федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях готово предоставить пострадавшим штатам государственную поддержку.

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Напомним, что ураган "Ида" обрушился на Луизиану в начале этой недели, после чего двинулся на север США и вызвал наводнения в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикуте.

Напомним:

Ураган "Ида" принес в США небывалые ливни и наводнения. Улицы Нью-Йорка так затопило впервые в истории, движение транспорта там парализовано. Мэр запретил выезжать на дорогу всем машинам, кроме чрезвычайников и копов. В соцсетях разлетелись кадры, где вода затапливает нью-йоркское метро. Здесь впервые в истории города — объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения.

принес в США небывалые ливни и наводнения. Мэр кроме чрезвычайников и копов. В соцсетях разлетелись кадры, где Здесь впервые в истории города — В Нью-Джерси не ходят поезда, потому что пути размыты. Пассажиры мокнут на подтопленных вокзалах. Машина до последнего остается у американцев надежным средством передвижения, даже когда вода уже заливает через дверцу. О том, что "Ида" движется на восток и несет с собой дожди говорили здесь, не один день. Но масштаба никто не мог представить.

Ураган "Ида" превратил жизнь американцев в выживание

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