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"Кровавая пятница" всколыхнула Польшу: полиция провела массовые задержания
В Польше задержали 76 человек из-за угроз нападения на школы в «кровавую пятницу».
В Польше полиция задержала 76 человек, подозреваемых в причастности к массовым угрозам атак на учебные заведения страны, запланированных под названием «кровавая пятница».
Об этом сообщила полиция Польши, сообщает Polska agencja prasowa (PAP).
В рамках обеспечения безопасности правоохранители провели масштабные проверки около 50 тысяч объектов по всей стране.
По данным правоохранительных органов, по состоянию на 10 октября зафиксирован 231 инцидент, связанный с угрозами совершения нападений на школы. Конкретный характер этих случаев в полиции пока не разглашается.
«Полиция не только работает над выяснением вышеупомянутых событий, но продолжает круглосуточно мониторить сеть и реагировать на каждое сообщение», — говорится в заявлении ведомства.
«Кровавые пятницы» в школах Польши — последние новости
Ранее в этом регионе произошла серия вооруженных инцидентов. В частности, 7 октября в городе Остроленко 19-летний ученик профессионального училища ранил ножом девять человек.
На следующий день подобная трагедия произошла в поселке Лещидол-Новины: 15-летний подросток напал на работницу учебного заведения, в результате чего женщина погибла, а еще три человека получили ранения.
Как отмечает источник, в школьных и родительских чатах распространяются предположения о возможной связи между этими случаями и подготовке новых атак на пятницу.
Кроме того, в Сети обсуждают существование закрытых групп, где подростки могли согласовывать собственные действия. Правоохранители исследуют вероятность координации нападающих и призывают общественность не распространять недоверенные сведения.
Потому в Познани полиция начала активнее дежурить у школ после случаев подросткового насилия. Поскольку подобные нападения стали неожиданностью для региона, патрулей на все учебные заведения пока не хватает.