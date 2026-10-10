"Кровавая пятница" всколыхнула Польшу: полиция провела массовые задержания

Полиция / © pixabay.com

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В Польше полиция задержала 76 человек, подозреваемых в причастности к массовым угрозам атак на учебные заведения страны, запланированных под названием «кровавая пятница».

Об этом сообщила полиция Польши, сообщает Polska agencja prasowa (PAP).

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В рамках обеспечения безопасности правоохранители провели масштабные проверки около 50 тысяч объектов по всей стране.

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По данным правоохранительных органов, по состоянию на 10 октября зафиксирован 231 инцидент, связанный с угрозами совершения нападений на школы. Конкретный характер этих случаев в полиции пока не разглашается.

«Полиция не только работает над выяснением вышеупомянутых событий, но продолжает круглосуточно мониторить сеть и реагировать на каждое сообщение», — говорится в заявлении ведомства.

«Кровавые пятницы» в школах Польши — последние новости

Ранее в этом регионе произошла серия вооруженных инцидентов. В частности, 7 октября в городе Остроленко 19-летний ученик профессионального училища ранил ножом девять человек.

На следующий день подобная трагедия произошла в поселке Лещидол-Новины: 15-летний подросток напал на работницу учебного заведения, в результате чего женщина погибла, а еще три человека получили ранения.

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Как отмечает источник, в школьных и родительских чатах распространяются предположения о возможной связи между этими случаями и подготовке новых атак на пятницу.

Кроме того, в Сети обсуждают существование закрытых групп, где подростки могли согласовывать собственные действия. Правоохранители исследуют вероятность координации нападающих и призывают общественность не распространять недоверенные сведения.

Потому в Познани полиция начала активнее дежурить у школ после случаев подросткового насилия. Поскольку подобные нападения стали неожиданностью для региона, патрулей на все учебные заведения пока не хватает.

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