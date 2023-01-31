Кровавая расплата: в Италии разыскивают тело украинки, которую жестоко убил экс бойфренд

В Италии в минициполитете Кастильоне-делле-Стивьере разыскивают 23-летнюю украинку. Вероятно, она погибла от рук своего бывшего парня.

Об инциденте сообщает TGR и Telenuovo.

Как отмечает издание, преступление могло произойти в жилье, которое снимала пара. Правоохранителям Италии удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Молдовы. По данным полиции, мужчина в убийстве не признается.

Очевидцы утверждают, что слышали громкую ссору в квартире. Рассматривается версия о том, что 33-летний избранник мог угрожать ножом, после чего и произошло убийство.

Известно, что украинка работала в одном из местных баров. На работе рассказали, что никаких проблем с погибшей не возникало.

В настоящее время труп ищут в провинции Мантуя, вблизи озера к северу от одноименного города. Полицейские считают, что подозреваемый вполне мог избавиться от тела, попытавшись его утопить.