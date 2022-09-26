Кровавая стрельба в ижевской школе: в РФ "обнаружили американский след" в нападении на учебное заведение

Так, российские СМИ начали вспоминать о событии 23-летней давности которое случилось в США, когда двое подростков Эрик Харрис и Дилан Клиболд расстреляли в своей школе "Колумбайн" в Литтлтоне 13 человек и ранили еще десятки человек.

По информации росСМИ, на обоих пистолетах школьного стрелка в Ижевске обнаружили плетеные самодельные брелки. В один брелок вплетены имена "Эрик" и "Дилан". На второй надпись – "Колумбайн".

фото/BAZA

СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщают, что на школу в Ижевске напал ее выпускник – 34-летний Артем Казанцев, уроженец города Ижевска.

Сейчас следователи проводят обыск по месту жительства, изучается личность злоумышленника, его взгляды и окружение. Кроме этого, проверяют "его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии".

Напомним, в 1999 году в США Эрик Харрис и его друг Дилан Клиболд расстреляли в своей школе "Колумбайн" в Литтлтоне (штат Колорадо) 13 человек, десятки были ранены. Перед этим они пытались взорвать бомбы в столовой, но взрывчатка не сработала. После того, как Эрик и Дилан завершили расправу, они покончили с собой в школьной библиотеке. Убийство в "Колумбайне" стало одним из самых известных массовых нападений. Во всем мире у него появились последователи и подражатели. В частности, последователем "Колумбайна" считается Влад Росляков, устроивший массовую стрельбу в колледже в Керчи в октябре 2018 года.

Как сообщалось, сегодня, 26 сентября, вооруженный мужчина в черной одежде проник в школу №88 в российском городе Ижевск, где открыл стрельбу из двух пистолетов, в результате чего погибли 13 человек — 6 взрослых и 7 детей. Еще 21 человек был ранен, среди которых есть ученики. После совершённого злоумышленник застрелился в одном из кабинетов учебного заведения. Мотивы мужчины пока неизвестны. Ранее РосСМИ сообщали, что мужчина был одет в "черную майку с нацистской символикой и балаклаву".

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