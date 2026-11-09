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Кровавая стрельба в Кракове: нападающий умер в больнице от полученных ранений
В больнице скончался стрелок, устроивший кровавую стрельбу в центре Кракова. Перед этим он перенес несколько операций.
Мужчина, устроивший 7 ноября стрельбу в центре Кракова, скончался в больнице в понедельник, 9 ноября. До этого он перенес несколько операций.
Об этом сообщили в полиции Малопольского воеводства.
«Сообщаем, что виновник трагических событий сегодня рано утром скончался в больнице», — заявили правоохранители.
Известно, что огонь открыл 24-летний Михал Оксинский. Во время задержания нападавшего ранили.
Что известно о стрельбе
В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади города Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.
В результате нападения в центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападающий, получили ранения.
Сам нападающий перенес несколько операций. На видео, опубликованном в Интернете, видно, как нападающий падает на землю во время перестрелки вблизи, во время которой полицейские стреляли из пистолетов.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что тела двух женщин и одного мужчины были найдены в доме стрелка в Островеке-Свентокшиском, чуть менее 200 километров севернее Кракова. Есть веские признаки того, что это члены его ближайшей семьи. Для осмотра дома стрелка использовали дрон из-за потенциальных угроз безопасности. В его доме может быть значительное количество оружия. Жители были эвакуированы из здания, где жил стрелок. Туда вошли сотрудники антитеррористической службы.
Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что с большой обеспокоенностью следит за сообщениями о трагедии в центре Кракова, и выразил соболезнования семьям погибших. А 8 и 9 ноября объявили национальный траур.