Стрелец скончался в больнице / © Associated Press

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Мужчина, устроивший 7 ноября стрельбу в центре Кракова, скончался в больнице в понедельник, 9 ноября. До этого он перенес несколько операций.

Об этом сообщили в полиции Малопольского воеводства.

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«Сообщаем, что виновник трагических событий сегодня рано утром скончался в больнице», — заявили правоохранители.

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Известно, что огонь открыл 24-летний Михал Оксинский. Во время задержания нападавшего ранили.

Что известно о стрельбе

В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади города Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

В результате нападения в центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападающий, получили ранения.

Сам нападающий перенес несколько операций. На видео, опубликованном в Интернете, видно, как нападающий падает на землю во время перестрелки вблизи, во время которой полицейские стреляли из пистолетов.

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Премьер-министр Дональд Туск заявил, что тела двух женщин и одного мужчины были найдены в доме стрелка в Островеке-Свентокшиском, чуть менее 200 километров севернее Кракова. Есть веские признаки того, что это члены его ближайшей семьи. Для осмотра дома стрелка использовали дрон из-за потенциальных угроз безопасности. В его доме может быть значительное количество оружия. Жители были эвакуированы из здания, где жил стрелок. Туда вошли сотрудники антитеррористической службы.

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что с большой обеспокоенностью следит за сообщениями о трагедии в центре Кракова, и выразил соболезнования семьям погибших. А 8 и 9 ноября объявили национальный траур.

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