Сотни жертв, крики, лужи крови и сверхмасштабный пожар. 22 марта в крупнейшем концертном зале России "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. На тот момент там находились тысячи человек. Неизвестные лица без разбора в упор расстреливали людей, после чего возник огромный пожар. На болотах обвиняют, конечно же, Украину, впрочем, ГУР отвергает свою причастность. А по сети ширится информация, что ответственность за это взял на себя ИГИЛ.

Громкие детали кровавой стрельбы в Подмосковье – в эксклюзиве TSN.UA.

Стрельба в Подмосковье

Кровавая пятница в России. 22 марта в Красногорске Московской области в концертном зале Крокус Сити Холл произошла стрельба. Сообщалось, что несколько мужчин в камуфляже вошли в концертный зал перед началом выступления группы "Пикник" и открыли огонь. Мужчин было, как минимум, четверо.

Также появилось видео огромного пожара в Крокус Сити Холли. Кроме пламени виден огромный клуб дыма. Сообщалось, что более сотни человек оказались в огненной ловушке.

Что стало причиной пожара неизвестно. В распечатках появлялись разные версии – вооруженные люди подожгли зал или взорвали его. И якобы было слышно звук взрыва.

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Также сообщалось, что площадь возгорания охватила около 13 тыс. кв. м. По свидетельствам очевидцев, в здании Крокус Сити Холла обрушилась крыша. Затем появилась информация, что 40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в "Крокус-Сити-Холл". Об этом писали русские паблики.

По состоянию на утро 23 марта известно, что погибли 93 человека, 183 пострадали. Никаких комментариев со стороны "новоизбранного" главы Кремля до сих пор нет.

Также росСМИ сообщили, что в Брянской области остановили авто с подозреваемыми в совершении атаки на подмосковный "Крокус". Автомобиль якобы остановили в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной. В ней, по разным данным, было четверо или шесть человек.

Задержанные – граждане Таджикистана. Позже в ФБС отчитались Путину о задержании и других причастных к атаке. Спецслужба якобы обнаружила 11 человек, в том числе четырех нападавших, принимавших непосредственное участие в нападении.

Виноват ИГИЛ?

Американские СМИ уже заявили о непричастности Украины и причастности ИГИЛ к атаке на подмосковную концертную площадку. Так, телеканал CBS News со ссылкой на анонимный источник в администрации сообщает, что США заранее предоставили России разведданные о потенциальной атаке как публично, так и в частных разговорах.

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В то же время в материале The New York Times говорится, что в России за последние два года "зацикленный" ИГИЛ-К — подразделение организации в Афганистане. Причина – войны в мусульманских государствах, в частности, Сирии и Чечне.

Заявления международных СМИ

Как пишет CNN, ответственность за нападение на концертный зал в Подмосковье взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ). CBS News со ссылкой на собственные источники сообщает, что США подтверждает причастность ИГИЛ к теракту в "Крокусе".

Кстати, накануне не только посольство США, но и дипучреждения других западных государств предупреждали россиян о терактах в Москве.

Но ключевой – за такими терактами всегда стоит классический вопрос "Кому это выгодно?". По мнению нашего коллеги журналиста Андрея Цаплиенко, ответ был дан еще до теракта сторонниками Путина. Постный представитель в ООН Небезня сказал, что "Цель СВО по демилитаризации Украины выполнена". То есть, Кремль готовится отказаться от термина "СВО" и назвать свои действия войной.

"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей "СВО" по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно из снабжения стран НАТО.

Об этом также говорит и фраза Пескова, который накануне сказал, что "специальная военная операция превратилась в войну" из-за поддержки Западом Украины. Смена риторики необходима Кремлю для того, чтобы мобилизовать дополнительные резервы под наступление.

Стрельба в "Крокус Сити Холл" — спецоперация Кремля

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что теракт, устроенный 22 марта в Подмосковье, является сознательной провокацией режима Путина, о которой ранее было предупреждено международное сообщество.

"Теракт в Москве — спланированная и сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина. Ее цель — оправдание еще более жестких ударов по Украине и тотальной мобилизации на россии. Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу путина еще большей эскалацией и расширения войны.

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Заявление Пескова, прозвучавшее незадолго до теракта о "войне" — лишь фальстарт тщательно спланированной кремлевской спецоперации.

Очевидно, Кремль может обвинить в организации теракта Украину и использовать расстрел своих граждан как повод для еще более жестоких ударов по гражданской инфраструктуре и убийств гражданских украинцев. Сегодняшний удар по гражданской инфраструктуре Украины – это еще одно звено в эскалации, инициированной путиным.

Однако беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами по центру Москвы, как и масса других безоговорочных доказательств, свидетельствуют о том, что расстрел в "Крокус сити холл" был организован российскими спецслужбами.

О готовящемся теракте предупреждали и международные посольства. Всему миру очевидно, что теракт в Москве – очередное преступление Путина для удержания собственной власти.

В ОП также отметили, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в Москве и назвали заказчика кровавой стрельбы.

"Стрелянина в Крокус Сити Холл нужна была Кремлю для того, чтобы мобилизовать дополнительные резервы под наступление. Ожидаемые заявления кремлевских рупоров о том, что за терактом стоит Украина, тиражируются, как под копирку", — сказал Подоляк.

Напомним, в России заявили, что в теракте в Подмосковье причастны таджики.

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