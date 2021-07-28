Кровавая стрельба в США: нападавший на спа-салоны Джорджии признал вину и получил пожизненный приговор

Кровавая стрельба в США: нападавший на спа-салоны Джорджии признал вину и получил пожизненный приговор

Лонг объяснил массовый расстрел "сексуальной зависимостью".

В США во вторник, 27 июля, 21-летний американец Роберт Аарон Лонг признался в убийстве четырех человек в одном из спа-салонов штата Джорджия и получил четыре пожизненных приговора без права досрочного освобождения.

Об этом сообщает The Associated Press.

По словам прокурора, подсудимый подписал соглашение о признании вины по всем обвинениям, выдвинутым ему в округе Чероки, в частности относительно умышленного убийства, попытки совершения убийства и нападения при отягчающих обстоятельствах.

"Председатель Верховного суда округа Чероки Эллен МакЕлайя приняла соглашение, осудив его к четырем пожизненным срокам без права досрочного освобождения плюс еще 35 лет", — говорится в сообщении.

В следующем месяце Лонг должен появиться в зале суда в округе Фултон, где ему грозит смертная казнь за несколькими обвинениями, а именно в убийстве четырех человек, нападении при отягчающих обстоятельствах и внутреннем терроризме.

Кроме того, окружной прокурор Фанни Уиллис планирует добиваться усиления приговора за преступление на почве ненависти.

Напомним, что 16 марта Лонг застрелил четырех человек в салоне Youngs Asian Massage в округе Чероки, ранив еще одного сотрудника заведения, а потом поехал в Атланту, где убил троих женщин в Gold Spa и еще одну в Aromatherapy Spa. Почти все жертвы имели азиатское происхождение.

Стрелец объяснил свои действия "сексуальной зависимостью", отрицая, что совершил нападение на почве расовой нетерпимости.

В частности, по словам Лонга, в тот день он планировал покончить с собой и пошел в массажный салон, считая, что оплата секса подтолкнет его к самоубийству. Однако, "в какой-то момент, сидя в своей машине у первого спа-салона, он решил убить людей внутри".

После задержания подсудимый рассказал детективам о своей борьбе с порнографией и сексом. Он считал себя зависимым и чувствовал огромную вину и стыд, когда смотрел порно или занимался сексом в массажных кабинетах. Лонг заявил, что им руководило желание "наказать" людей, которые там работали.

Заметим, что после расстрела восьми человек в трех спа-салонах Джорджии сотни людей вышли на протесты против всплеска ненавистнической риторики и насильственных атак в отношении американцев азиатского происхождения.

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