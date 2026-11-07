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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Кровавая стрельба в центре Кракова: мужчина открыл огонь по людям прямо из машины, есть погибшие (обновлено)

Правоохранители задержали причастного к нападению, ранив его.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Задержание стрелка в Кракове

Задержание стрелка в Кракове / © из соцсетей

Дополнено новыми материалами

В центре польского города Краков произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и раненые. Инцидент произошел на Главной площади — одной из самых известных туристических площадей города. На место происшествия прибыли полиция, спасатели и медики, территорию оцепили.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на информацию Польского агентства печати (PAP) и других местных СМИ.

По предварительным данным, стрельба вызвала панику среди прохожих.

Для оказания помощи пострадавшим на площадь прибыл вертолёт воздушной скорой помощи.

Обстоятельства инцидента, точное число погибших и раненых, а также мотивы нападавших в настоящее время выясняются.

Очевидцы сообщают, что огонь по людям открыли из автомобиля, проезжавшего мимо толпы.

По предварительным данным, в результате инцидента двое человек погибли, ещё 10 получили ранения.

Впоследствии издание Polsat News со ссылкой на заявление польской полиции точнило, что в результате стрельбы погибли 5 человек, а ранение получило более 10 человек.

Главное управление полиции Кракова сообщило о задержании подозреваемого в стрельбе. В ходе операции двое полицейских получили ранения.

Впоследствии стало известно, что стрелок также был ранен во время перестрелки, его доставили в больницу.

Напомним, ранее в Иордании похоронная церемония закончилась трагедией после того, как неизвестные вооруженные люди устроили стрельбу возле церкви. В результате нападения семь человек погибли, еще 40 получили ранения.

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