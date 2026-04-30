Кровавая вечеринка: именинник застрелил трех гостей из-за праздничной традиции

Традиция размазывать торт по лицу именинника стоила жизни трем мужчинам

Реклама

В индийском городе Буландшахр 33-летний мужчина застрелил троих своих друзей во время празднования собственного дня рождения в тренажерном зале из-за того, что они в шутку размазали праздничный торт по его лицу. Местная полиция официально подтвердила шокирующие мотивы этого убийства и бросила дополнительные силы на поиск вооруженного беглеца.

Об обстоятельствах этой бессмысленной трагедии и ходе полицейского расследования пишет Oddity Central.

Внезапная агрессия вместо праздника

По словам очевидцев, инцидент произошел в минувшую субботу, 25 апреля, в районе Хурджа, когда друзья 33-летнего Джиту Сайни решили поддержать популярную традицию и вымазать именинника десертом. Однако мужчина воспринял этот жест крайне враждебно, из-за чего между ним и тремя его товарищами разразилась серьезная словесная перепалка.

Реклама

Брат одного из погибших впоследствии рассказал журналистам, что в тот вечер разъяренный именинник даже звонил ему с жалобами на неуважение и нецензурную брань со стороны гостей. Муж пообещал уладить конфликт на следующее утро, поскольку был занят на свадьбе, однако Джиту решил не ждать и покинул спортзал, чтобы вернуться уже с оружием.

Стрельба и поиски подозреваемого

Впоследствии разъяренный именинник вернулся на место вечеринки вместе с группой подельников и внезапно открыл огонь из собственного зарегистрированного оружия по своим обидчикам. Представитель местной полиции сообщил прессе, что правоохранители немедленно прибыли по вызову, однако спасти пострадавших не удалось — все трое молодых людей скончались в больнице от полученных критических ранений.

После совершенного нападающий вместе со своими приспешниками скрылся с места преступления, воспользовавшись общей паникой. Следователи уже задержали для допроса более пятнадцати человек, однако главный подозреваемый до сих пор скрывается от правосудия.

Реклама

Новости партнеров