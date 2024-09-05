Кровавое начало учебного года: в США подросток устроил стрельбу в школе

Сейчас известно о четырех погибших и трех десятках раненых.

В среду, 4 сентября, в небольшом американском городе Вайндер (штат Джорджия), расположенном в часе езды от Атланты, 14-летний подросток устроил стрельбу в средней школе "Апалачи", в которой обучается около 2 тысяч учеников. По меньшей мере, четыре человека погибли и еще около 30 получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Подозреваемый в вооруженном нападении был задержан и заключен под стражу. По информации источников издания, ему 14 лет, но неизвестно, учится ли он в средней школе.

После стрельбы все школы в округе были закрыты, а полиция взяла под усиленную охрану учебные заведения. Однако сообщений о новых инцидентах не поступало.

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Некоторых из тяжело раненых в школе "Апалачи" доставили вертолетами в больницу. Об их состоянии пока неизвестно.

Специальные агенты ФБР прибыли на место стрельбы, чтобы помочь местным правоохранительным органам.

Президент США Джо Байден заявил, что "расстроен" убийством нескольких человек во время вооруженного нападения в средней школе вблизи Атланты.

Он подчеркнул, что "вооруженное насилие продолжает разрушать жизнь американских граждан" и призвал Конгресс запретить свободное обращение штурмовых винтовок.

Напомним, 14 июля во время выступления Трампа в Пенсильвании раздалась стрельба, во время которой кандидат в президенты был ранен в ухо 18-летним стрелком.

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