Кровавое нападение остановило Октоберфест на 7 часов: мужчина расстрелял свою семью и поджег дом

В Мюнхене 57-летний мужчина пытался убить свою семью с использованием самодельного оружия и взрывчатки, а затем покончил с собой. В результате этой трагедии и из-за обнаруженной записки с расплывчатой угрозой в адрес Октоберфеста власти были вынуждены закрыть всемирно известный пивной фестиваль на семь часов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

Кровавая семейная драма и угроза взрыва

Нападение началось еще до рассвета в среду, 1 октября. Местный житель, имя которого не называют, открыл огонь по своим родителям в северном районе Лерхенау, используя самодельное оружие.

Полиция считает, что он, предположительно, убил своего 90-летнего отца, тело которого не удалось извлечь из горевшего дома. Его 81-летняя мать была ранена и доставлена в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Кроме того, нападавший ранил свою 21-летнюю дочь, которую спасли пожарные с первого этажа, когда она хотела выпрыгнуть в окно из дома, охваченного пламенем.

После стрельбы мужчина поджег дом, который, как оказалось, также был заминирован взрывчаткой – вероятно, гранатами на растяжках. К тому же нападавший имел при себе рюкзак со взрывчаткой, с которым он скрылся с места преступления.

Почему закрыли Октоберфест

Причиной временного закрытия крупнейшего пивного фестиваля мира стала записка, оставленная нападающим в соседнем почтовом ящике. В ней содержалась расплывчатая угроза в адрес мюнхенского праздника.

После обнаружения записки власти мобилизовали около 500 правоохранителей, пожарных и спасателей. Хотя нападавший был быстро найден полицейским вертолетом в парке у озера, где он совершил самоубийство, мэр Мюнхена Дитер Райтер принял решение о временном закрытии Октоберфеста как мера пресечения.

«Оказалось, что это было исключительно семейное дело, каким бы непонятным оно ни казалось», — заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн, подчеркнув, что никаких признаков политического или религиозного мотива не было обнаружено.

Фестиваль, который в этом году длится с 20 сентября по 5 октября, возобновил свою работу только во второй половине дня после того, как власти дали разрешение на продление мероприятия. В 2024 году Октоберфест посетили 6,7 миллиона человек. Не исключено, что в этом году цифры могут быть еще больше.

Следует отметить, что в 1980 году фестиваль стал местом кровавого теракта с использованием самодельной бомбы, совершенной ультраправой группой. В результате этой трагедии погибли 13 человек и более 200 были ранены.

Напомним, это уже второе временное закрытие Октоберфеста в этом году. На выходных, 28 сентября, организаторам пришлось остановить допуск посетителей на Терезиенвизе из-за критического переполнения. Вечером субботы на территории фестиваля одновременно находилось около 300 тысяч человек, что сделало невозможным проход на некоторых участках.