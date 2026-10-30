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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Кровавое нападение в польском автобусе: двое украинцев получили многочисленные ножевые ранения

Подозреваемый в нападении на украинцев после совершения преступления сбежал и скрывался на территории лесного массива.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Задержан за нападение на украинцев в Польше

Задержан за нападение на украинцев в Польше

В столице Польши Варшаве 30-летний местный житель напал с ножом на двух граждан Украины, которые ехали в городском автобусе, и нанес им многочисленные колющие и режущие ранения. По данным полиции, нападение было совершено на почве национальной неприязни.

Об этом сообщила полиция Варшавы.

Инцидент произошел еще в середине октября в одном из автобусов общественного транспорта Варшавы. По информации правоохранительных органов, мужчина напал с ножом на двух пассажиров — граждан Украины — и нанес им многочисленные удары.

Оба пострадавших получили колотые и резаные ранения, с которыми их доставили в больницу. Нападавший скрылся с места происшествия еще до прибытия полиции.

Как установили следователи, причиной нападения стала национальная принадлежность потерпевших.

Подозреваемый скрывался в лесу

После нападения полицейские начали розыск злоумышленника. Правоохранители района Беляны довольно быстро установили его личность, однако поиск места нахождения мужчины потребовал длительной оперативной работы.

Сотрудники уголовного отдела в течение многих дней собирали и проверяли информацию, анализировали материалы и отрабатывали новые зацепки.

В результате они выяснили, что 30-летний подозреваемый скрывался на территории лесного массива в районе Белян.

«Благодаря интенсивной оперативной работе и активному участию правоохранительных органов мужчину задержали в Белянах в минувшие выходные», — сообщили в варшавской полиции.

После задержания его доставили в районный полицейский участок и поместили в камеру временного содержания.

Мужчине предъявили три обвинения

После сбора доказательств 30-летнему мужчине были предъявлены три обвинения. Два из них непосредственно касаются нападения на граждан Украины.

В частности, ему инкриминируют покушение на причинение тяжкого вреда здоровью, а также причинение телесных повреждений, повлекших нарушение здоровья продолжительностью более семи дней. По версии следствия, эти преступления были совершены по признаку национальной принадлежности потерпевших.

Полиция также установила, что подозреваемый действовал в условиях рецидива. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное умышленное преступление: по приговору Районного суда Варшава-Жолибож он был лишен свободы и отбывал это наказание с перерывами с апреля 2021 года по февраль 2023 года.

Третье обвинение касается угроз в адрес другого мужчины. Этот эпизод произошел еще в августе 2024 года в одном из заведений на улице Шекспира. По данным полиции, угрозы вызвали у потерпевшего обоснованные опасения, что они могут быть приведены в исполнение. По данному делу подозреваемый не явился на вызовы прокуратуры. Это преступление ему также инкриминируют как совершенное в условиях рецидива.

По совокупности инкриминируемых преступлений мужчине грозит от трех до 20 лет лишения свободы.

По ходатайству прокуратуры суд назначил 30-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца.

Напомним, ранее в Польше группа подростков напала на 12-летнего украинца. По словам матери мальчика, нападавшие распылили ему в лицо и рот перцовый газ после того, как узнали, что он из Украины.

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