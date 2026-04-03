Кровавое небо и дожди из грязи: пылевая буря из Африки парализовала морские курорты (фото)
Мощная пылевая буря из Северной Африки накрыла популярные турецкие курорты. Небо над Анталией и Аланией окрасилось в серо-оранжевые цвета, видимость критически упала, а вместо обычного дождя с неба падает грязь.
Средиземноморские курорты оказались в плену аномальной стихии . После масштабного омрачения на греческих островах мощное облако пыли из Северной Африки накрыло побережье Турции.
О последствиях стихии в Анталии и соседних провинциях сообщает турецкое издание Konya Haberci.
Анталия и Алания в эпицентре стихии
Небо над Анталией изменило цвет на жуткий серый и оранжевый оттенки. Видимость упала настолько, что знаменитые горы Бейдаглары полностью исчезли из виду.
Метеорологи фиксируют в Анталии самый высокий уровень загрязнения по всей стране — концентрация пыли составила 217 микрограмм на кубический метр.
У популярной среди туристов Алании ситуация еще хуже. Там пыль смешалась с осадками, образовав настоящие «грязные дожди». Автомобили местных жителей мгновенно покрылись толстым слоем грязи, что сильно усложнило движение транспорта.
В то же время в городе Манавгат пылевая буря сопровождалась не только дождем, но и кратковременным градом. На пешеходных дорожках вокруг античного города Сиде образовались лужи из грязи.
Облако двигается дальше
Африканская пыль не останавливается на побережье и продвигается в глубь страны. Главное метеорологическое управление Турции уже выпустило штормовое предупреждение для Газиантепа и юго-восточных регионов.
Ожидается, что опасное явление будет держаться как минимум до обеда субботы. Властям пришлось предупредить жителей о серьезном снижении качества воздуха и возможных перебоях в работе транспорта.
Перед Пасхой небо стало «кровавым»
Первым под удар стихии 1 апреля попал греческий остров Крит. Там из-за густого африканского песка из Сахары видимость упала до 1000 метров. Это заставило аэропорты массово отменять и перенаправлять рейсы в канун католической Пасхи.
Кроме того, штормовой ветер вызвал серьезные разрушения: торнадо опрокинул грузовик, вырвал деревья с корнями и повредил сельскохозяйственные теплицы. В Иерапетре огромные волны обрушились на прибрежные дома.
Во многих городах Крита уровень пыли вырос до более чем 1000 микрограммов на кубический метр. Воздух стал удушливым, а «грязные» дожди покрыли слоем рыжей пыли улицы, создав очень опасные условия для местных жителей.