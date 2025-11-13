Кровавое «сафари на людей»: европейцев подозревают в платных снайперских убийствах гражданских в Боснии

Осада Сараева

Группы мужчин из Италии, Германии, Франции и Британии могли участвовать в «сафари на людей» в осажденном Сараево. Итальянские следователи устанавливают лиц, причастных к этим кровавым преступлениям, совершенным во время войны в Боснии.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Италия проводит расследование вероятного участия своих граждан в снайперских убийствах в Сараево в 1990-х годах. По материалам дела, отдельные итальянцы платили военным армии боснийских сербов, чтобы получить возможность стрелять по мирным жителям города.

Сараево, находившееся в осаде с 1992 по 1996 год, расположено в низине, что позволяло боевикам беспрепятственно вести огонь с горных позиций.

Всего во время войны в городе погибли более 10 тысяч человек. Стрелявшие наугад снайперы стали символом ужаса той осады — их жертвами становились даже дети.

По свидетельствам очевидцев, граждане Италии, Германии, Франции и Британии приезжали в Боснию специально для так называемого снайперского туризма. Подразделения боснийских сербов сопровождали этих «туристов» за деньги до окраин города, после чего те открывали огонь по гражданским жителям.

Итальянские прокуроры во главе с Алессандро Гобби сейчас устанавливают личности подозреваемых. Некоторые уже идентифицированы. В 17-страничном отчете говорится, что среди них был мужчина из Турина, один из Милана и еще один из Триеста.

Один из снайперов, который в 1993 году вел огонь по гражданским с холмов над Сараево, уже идентифицирован. Как выяснилось, это был владелец частной клиники, специализировавшейся на эстетических операциях.

К расследованию присоединились и власти Боснии. Бывший мэр Сараево Бенджамина Карич передала официальный отчет итальянской стороне для дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что трибунал ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии окончательно поддержал пожизненное заключение бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича, известного также по прозвищу «боснийский резник».

Мы ранее информировали, что Британия согласилась разместить в одной из своих тюрем бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, осужденного на пожизненный срок за геноцид в Сребренице для отбывания наказания.