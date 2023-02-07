Кровавое землетрясение: в Турции и Сирии количество жертв подземных толчков увеличилось до более 4200 погибших

Число жертв в результате землетрясения жителей Турции достигло 2921 человек.
А вместе с жертвами из Сирии, то число погибших в результате действия подземной стихии возросло до 4214 человек.
Об этом пишет Anadolu.
Свежие данные о погибших в Турции озвучил руководитель директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Юнус Сезар.
В результате мощного землетрясения погиб 2921 человек, еще 15 834 получили ранения.
Также вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что из-под завалов удалось обнаружить живыми 7840 человек. 338 тысяч человек были размещены в общежитиях, университетах, приютах и т.д.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
На юго-востоке Турции в сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04.17 по местному времени — 7,7 балла и в 13.24 — 7,6 балла).
Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасений повторных толчков.
К тому же, в Сирии число погибших составляет 1293 человек.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Число раненых достигло 3411.
В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса.
После сильного землетрясения в турецком порту Искендерун, расположенном на границе с Сирией, вспыхнул сильный пожар.
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