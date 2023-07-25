Кровавые хроники отеля "Сесил": загадки и жертвы самого жуткого места Лос-Анджелеса

Среди оживленных улиц в центре Лос-Анджелеса расположен один из самых печальных домов в легендах ужасов — отель Сесил.

С тех пор, как его построили в 1924 году, отель "Сесил" преследовала несчастливые и загадочные обстоятельства, которые создали ему, пожалуй, беспрецедентную репутацию жуткого места. По меньшей мере, 16 различных убийств, самоубийств и непонятных паранормальных явлений произошли в гостинице — он даже служил временным домом для некоторых самых известных серийных убийц Соединенных Штатов.

Перед вами – адаптация материала All That's Interesting о жуткой истории лос-анджелесского отеля "Сесил".

Торжественное открытие отеля "Сесил"

Отель "Сесил" был построен в 1924 году отельером Уильямом Бэнксом Ганнером. По замыслу, это должна быть гостиница для международных бизнесменов и социальной элиты. Ганнер потратил 1 миллион долларов на 700-комнатную гостиницу в стиле изящного искусства, с мраморным вестибюлем, витражами, пальмами и роскошной лестницей.

Отель "Сесил" изнутри/Twitter

Но впоследствии Ганнер пожалеет о своих инвестициях. Всего через два года после открытия отеля "Сесил" мир был брошен в Великую депрессию — и Лос-Анджелес не был застрахован от экономического коллапса. Вскоре район, окружавший отель Сесил, получил название Скид Роу и стал домом для тысяч бездомных.

Когда-то красивый отель вскоре получил репутацию места встречи наркоманов, беглецов и преступников. Хуже того, отель "Сесил" в конце концов завоевал репутацию места насилия и смерти.

Самоубийства и убийства в "наиболее населенном привидениями отеле Лос-Анджелеса"

Только в 1930-х годах в отеле "Сесил" произошло не менее шести самоубийств. Несколько жителей приняли яд, другие застрелились, перерезали себе горло или выпрыгнули из окон своих спален.

В 1934 году, например, сержант армии Луис Д. Борден перерезал себе горло бритвой. Менее чем через четыре года Рой Томпсон из Корпуса морской пехоты прыгнул с крыши гостиницы "Сесил" и был найден на кровельном окне соседнего здания.

Следующие несколько десятилетий стали свидетелями еще большего числа насильственных смертей.

В сентябре 1944 года 19-летняя Дороти Джин Перселл проснулась ночью от боли в животе, когда остановилась в отеле "Сесил" вместе с 38-летним Беном Левином. Она пошла в ванную, чтобы не потревожить спящего Левина, и родила мальчика. Она и не подозревала, что была беременна.

Дороти Джин Перселл/Twitter

Ошибочно считая своего новорожденного ребенка мёртвым, Перселл выбросила его из окна на крышу соседнего дома. На суде ее признали невиновной в убийстве по невменяемости и поместили в больницу для психиатрического лечения.

В 1962 году 65-летний Джордж Джаннини шел мимо Сесила, держа руки в карманах, когда его насмерть сбила падающая женщина. 27-летняя Полина Оттон выпрыгнула из окна своего девятого этажа после ссоры со своим мужем Дьюи, жившим отдельно от нее. Ее падение убило мгновенно и ее, и Джаннини.

Полиция сначала решила, что они совершили самоубийство вместе, но изменила свое мнение, когда увидела, что Джаннини все еще был в обуви. Если бы он прыгнул, его обувь упала бы в воздухе.

В свете самоубийств, несчастных случаев и убийств жители Лос-Анджелеса быстро окрестили "Сесил" "самым призрачным отелем в Лос-Анджелесе".

Рай для серийного убийцы

Несмотря на то, что трагические случаи и самоубийства внесли значительный вклад в число погибших, отель “Сесил” также служила временным приютом для некоторых из самых ужасных убийц в американской истории.

В середине 1980-х годов Ричард Рамирес – убийца 13 человек, более известный как “Ночной сталкер” – жил в номере на верхнем этаже отеля в течение большей части своей ужасной серии убийств.

Ричард Рамирес советуется со своим адвокатом Артуро Эрнандесом в зале суда в Лос-Анджелесе 21 мая 1986 года/AP

После убийства он выбрасывал окровавленную одежду в мусорник гостиницы "Сесил" и входил в фойе отеля либо полностью голым, либо в нижнем белье — "никто бы и бровью не повел, — пишет журналист Джош Дин, — поскольку "Сесил" в 1980-х годах был тотальным, безоговорочным.

В то время Рамирес мог остановиться там всего за 14 долларов за ночь. А поскольку в переулках у гостиницы, а иногда даже в коридорах, часто находили трупы наркоманов, кровавый образ жизни Рамиреса, несомненно, не вызывал у Сесила никакого удивления.

В 1991 году австрийский серийный убийца Джек Унтервегер, душивший проституток собственными бюстгальтерами, также называл этот отель домом. Поговаривают, что он выбрал этот отель из-за его связи с Рамиресом.

Поскольку район вокруг гостиницы "Сесил" был популярен среди проституток, Унтервегер снова и снова преследовал эти окрестности в поисках жертв. Одно из проституток, которое он, как считают, убил, исчезло прямо по улице от отеля, а Унтервегер даже утверждал, что "встречался" с администратором отеля.

Жуткие холодные дела в отеле "Сесил"

И хотя некоторые эпизоды насилия в отеле Сесил и вокруг него приписывают известным серийным убийцам, некоторые убийства так и остались нераскрытыми.

Например, в ограбленной комнате гостиницы Сесил нашли мертвую местную жительницу по имени Голди Осгуд, известную в округе, которую нашли в разграбленной комнате. Ее изнасиловали, а затем нанесли смертельные ножевые ранения и побои. Хотя один подозреваемый был найден неподалеку в окровавленной одежде, он был позже оправдан, а ее убийца так и не был осужден — еще один случай тревожного насилия в Сесиле, который так и остался нераскрытым.

Другой мрачной гостьей отеля была Элизабет Шорт, которая стала известна как "Черная Жоржина" после ее убийства в 1947 году в Лос-Анджелесе.

Элизабет Шорт

По сообщениям, она останавливалась в отеле незадолго до своего убийства, которое остается нераскрытым. Как ее смерть могла быть связана с Сесил, неизвестно, но известно, что ее нашли на улице неподалеку утром 15 января с вырезанным ртом от уха до уха и разрезанным пополам телом.

Подобные истории насилия не просто остались в прошлом. Спустя десятилетие после убийства Шорт одна из самых загадочных смертей, когда-либо случавшихся в гостинице "Сесил", произошла недавно, в 2013 году.

В 2013 году студентка канадского колледжа Элиза Лам была найдена мертвой в резервуаре для воды на крыше отеля спустя три недели после своего исчезновения. Ее обнаженное тело обнаружили после того, как постояльцы отеля пожаловались на плохой напор воды и ее "странный привкус". Хотя власти признали ее смерть случайным утоплением, критики считали иначе.

Перед смертью камеры наблюдения зафиксировали, как Лам странно вела себя в лифте: иногда казалось, что она кричит на кого-то за кадром, а также, очевидно, пыталась спрятаться от кого-то, нажимая несколько кнопок лифта и хаотически размахивая руками.

Элиза Лам/Facebook

После того, как видео появилось в открытом доступе, многие начали верить, что слухи о том, что в отеле живут призраки, могут быть правдой. Почитатели ужасов начали проводить параллели между убийством "Черной георгины" и исчезновением Лам, указывая на то, что обеим женщинам было по двадцать лет, они путешествовали из Лос-Анджелеса в Сан-Диего, в последний раз их видели в отеле "Сесил", и они пропали без вести на несколько дней.

Какой бы тонкой ни казалась эта связь, гостиница, тем не менее, получила репутацию места ужаса, которая определяет его наследство и по сей день.

Отель "Сесил" сегодня

Последнее тело было найдено в отеле "Сесил" в 2015 году — мужчина, который, как сообщалось, совершил самоубийство — и истории о привидениях и слухи о том, что в отеле живут привидения, снова закружились. Впоследствии отель даже послужил жутким вдохновением для одного из сезонов "Американской истории ужасов" об отеле, в котором происходят невероятные убийства и хаос.

Но в 2011 году Сесил попытался избавиться от своей жуткой истории, проведя ребрендинг и превратившись в Stay On Main Hotel and Hostel — бюджетный отель для туристов за 75 долларов за ночь. Спустя несколько лет нью-йоркские девелоперы подписали договор аренды на 99 лет и начали коренную реконструкцию здания, в результате которой здесь появился высококлассный бутик-отель и сотни полностью меблированных микро-квартир, что соответствовало растущему тренду на совместное проживание.

Возможно, с достаточным количеством ремонтных работ гостиница Сесил сможет наконец избавиться от своей репутации кровавого и жуткого места.

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