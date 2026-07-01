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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
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Время на прочтение
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«Кровавые монстры»: Захарова в истерике набросилась на украинских беженцев за границей

Российская дипломатка обвинила Запад в том, что они оказывают помощь украинцам, убегающим от войны.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Мария Захарова

Мария Захарова / © Associated Press

В Кремле решили отреагировать на взрыв в Монако, где, вероятнее всего, было совершено покушение на украинского подсанкционного олигарха Вадима Ермолаева. Официальная представительница российского МИДа Мария Захарова нашла виновных и в абсурдной манере назвала украинских беженцев «кровавыми монстрами».

Циническое заявление пресс-секретаря российского МИД публикуют пропагандистские СМИ.

Российская дипломатка обвинила Запад в том, что они оказывают помощь украинцам, сбегающим из-за войны Путина.

«Но вопрос еще и о том, кого они вообще там собрали? По какому принципу они там предоставляют все эти виды на жительство, раздают свои паспорта и тому подобное? Это что, самые лучшие люди планеты. Запад несет ответственность за кровавых монстров», — разразилось циничным заявлением Захарова.

Покушение на Ермолаева в Монако — последние новости

Напомним, в Монако вечером 29 июня возле одного из жилых домов прогремел взрыв, когда там находился украинский олигарх из Днепра Вадим Ермолаев. Прокуратура Ниццы начала расследование по фактам преступной группировки, хранения и использования взрывчатых веществ, однако там отвергают версию террористического нападения.

Сразу, по данным СМИ, вместе с миллиардером были его жена и сын. Впрочем, впоследствии стало известно, что Ермолаев был с другой женщиной. Как пишет The Sun, во время взрыва с олигархом была его любовница — 46-летняя Анна Насобина. Из-за взрыва ей ампутировали обе ноги. Она находится в тяжелом состоянии.

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Дата публикации
Количество просмотров
242
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