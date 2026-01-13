Кровавые протесты в Иране: есть ли среди погибших украинцы

Пострадали ли украинцы во время масштабных протестов в Иране: ответ МИД / © Associated Press

По предварительной информации, среди пострадавших в результате протестов в Иране.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на данные МИД.

«По состоянию на утро 13 января информация о наличии среди погибших, пострадавших или задержанных граждан Украины в посольство Украины в Иране не поступала», — отметили в дипучреждении.

В министерстве добавили, что посольство Украины в Иране продлевает мониторить ситуацию.

Напомним, что в Иран продолжаются самые большие за 50 лет протесты. По данным правозащитных организаций Iran Human Rights и Iran International, за 16 дней антиправительственных общенациональных протестов там могли погибнуть тысячи человек.