- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 285
- Время на прочтение
- 1 мин
Кровавые протесты в Иране: есть ли среди погибших украинцы
В МИД сообщили, есть ли среди тысяч жертв в Иране украинцы.
По предварительной информации, среди пострадавших в результате протестов в Иране.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на данные МИД.
«По состоянию на утро 13 января информация о наличии среди погибших, пострадавших или задержанных граждан Украины в посольство Украины в Иране не поступала», — отметили в дипучреждении.
В министерстве добавили, что посольство Украины в Иране продлевает мониторить ситуацию.
Напомним, что в Иран продолжаются самые большие за 50 лет протесты. По данным правозащитных организаций Iran Human Rights и Iran International, за 16 дней антиправительственных общенациональных протестов там могли погибнуть тысячи человек.