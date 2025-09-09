Кровавые протесты в Непале: от блокирования соцсетей до поджога парламента

Протесты в Непале / © Associated Press

Непал охватила волна масштабных протестов, переросших в самые большие за последние десятилетия беспорядки.

Масштабные акции, вызванные решением правительства заблокировать социальные сети, быстро превратились во взрыв народного гнева из-за системной коррупции, произвола власти и экономического кризиса.

ТСН.ua собрал все, что известно о протестах в Непале.

Протесты в Непале

В Непале вспыхнули акции протестов, связанные с коррупцией правительства и блокированием популярных социальных сетей, таких как Facebook, X, Instagram и YouTube. Всего местное правительство запретило 26 популярных соцсетей.

Свое решение власти объяснили это борьбой с фейками и онлайн-мошенничеством.

Жители Непала раскритиковали ее как средство цензуры и расправы над протестующей в интернете оппозицией. В то же время правозащитники утверждали, что это правительственный способ ущемления свободы слова и нарушения базовых прав.

Впоследствии 8 сентября жители Катманду и других городов Непала вышли на акции протеста. В Катманду демонстранты прорвали изгородь из колючей проволоки вокруг парламента, что заставило правоохранителей отступить к зданию.

В ответ полиция применила огнестрельное оружие против участников акции.

Как сообщали местные СМИ, протестующим удавалось координировать свои действия с помощью платформы Discord. Там распространялись инструкции по повреждению самолетов, поиску боеприпасов в полицейских участках и изготовлению коктейлей Молотова.

Снятие ограничения на соцсети

Правительство Непала официально отменило запрет на социальные сети после того, как его введение привело к кровавым протестам. Во время акций протеста полиция открыла огонь по демонстрантам, в результате чего погибли 19 человек и были ранены более 100 человек.

Ограничение, направленное на соцсети, действовало менее 24 часов, но вызвало волну негодования среди граждан.

Правительство вынужденно отозвало решение, одновременно введя комендантский час в Катманду для предотвращения дальнейших беспорядков.

Поджоги, штурм резиденций и закрытие аэропорта

Во вторник, 9 сентября, протестующие ворвались внутрь парламента и подожгли здание. Об этом сообщил AFP официальный представитель парламента.

Протесты в стране не прекращаются, хотя правительство уже ушло в отставку, а непопулярный запрет на соцсети был отменен.

Известно, что в канун 73-летний премьер Шарма Оли и министр внутренних дел ушли в отставку. Однако это не остановило гнев демонстрантов.

Как сообщают местные СМИ, в столице Катманду и других городах разъяренные люди нападали на дома и офисы министров и других политиков, поджигая их и бросая в них камнями.

Поджог здания в Непале / © Associated Press

Протесты в Непале / © Associated Press

Протесты в Непале / © Associated Press

Одной из целей для нападений также стали частные дома премьера Оли и президента Рама Чандры Паудела.

Участники беспорядков также подожгли здание лидера правящей партии и президента Непальского конгресса Шера Бахадура Деубы, уничтожив находившиеся внутри автомобили.

Как сообщает издание АР. в результате поджога умерла жена бывшего премьер-министра Непала Арзу Рана Деуба, которая сама занимала должность министра иностранных дел. Инцидент произошел после того, как протестующие ворвались в их дом.

По данным источника, демонстранты ворвались внутрь, заперли женщину и подожгли помещение. Перед поджогом они жестоко ее избили. В результате полученных травм и ранений Арзу Рана Деуба скончалась в больнице.

Жестокий напад также подвергся и ее мужу, экс-премьеру Шеру Бахадуру Деубу.

Кроме того, протестующие подожгли несколько полицейских участков. Все эти события произошли, несмотря на то, что в городе действовал комендантский час.

Главный аэропорт Катманду — Трибхуван был закрыт из-за дыма от костров, которые подожгли протестующие.

По данным СМИ, в результате беспорядков повреждены Верховный суд, офис Генерального прокурора и другие муниципальные здания. Поджог парламента страны стал самой большой эскалацией конфликта.

Что говорят протестующие

Протестующие говорят, что они вышли на улицы не только из-за цензуры. Главная причина — произвол власти. Они обвиняют правительство в том, что оно очень коррумпировано и ничего не делает для улучшения экономики, хотя и обещало.

«Протест был направлен, прежде всего, против повсеместной коррупции в правительстве», — написал один из протестующих в электронном письме Reuters.

В сообщении говорилось, что молодые непальцы публиковали в социальных сетях сообщения о «роскошной жизни семей и детей коррумпированных политиков и государственных служащих», пока правительство не начало подавлять эти платформы.

Из-за этого появился лозунг Nepo Kids, обозначающий детей политиков, получивших все благодаря связям своих родителей, а не собственным усилиям.

Организаторы акций, распространившихся на другие города страны, окрестили их «демонстрациями поколения Z». Они отмечают, что молодежь вышла на улицы из-за разочарования бездействием власти в борьбе с коррупцией и создании новых экономических возможностей.

По данным газеты The Himalayan Times, во время протестов против блокирования соцсетей в Непале пострадали более 500 человек.

Бегство власти

На фоне хаоса в Катманду армия Непала начала операцию по эвакуации чиновников. Согласно данным местной прессы, министров вывозили из их резиденций на вертолетах в международный аэропорт Трибхуван. Целью было перемещение чиновников в безопасное место — военные казармы в Махараджгандже.

Накануне премьер-министр Шарма Оли официально пригласил армейское командование вмешаться в стабилизацию ситуации и обеспечение собственной безопасности.

Отдельные издания также информировали об отставке и бегстве президента Пауделы на армейском вертолете после штурма его резиденции протестующими. Однако эти сведения были официально опровергнуты представителями президента.

Наибольшее беспорядок за последние десятилетия

Эти акции протестов стали наибольшим беспорядком за последние десятилетия в стране, которая борется с политической и экономической нестабильностью с тех пор, как протесты привели к отмене монархии в 2008 году, пишет Reuters.

«Учитывая неблагоприятную ситуацию в стране, я ушел в отставку отныне, чтобы способствовать решению проблемы и помочь ее политически решить в соответствии с конституцией», — процитировало издание заявление об отставке премьер-министра Шарма Оли.

Как сообщили источники Reuters, президент Непала уже начал процесс поиска нового премьер-министра, но также вызвал лидеров протестов для переговоров.

«Радостная молодежь вошла в парламентский комплекс, услышав новость, размахивая руками в воздухе и выкрикивая лозунги, пока из некоторых частей здания поднимался дым. „Мы победили“, — написал один из протестующих огромными оранжевыми буквами на стене здания парламента, — говорится в статье.

Издание отметило, что о присутствии протестующих на улицах города, никаких насильственных действий к ним не применилось.

