"Кровавые реки" напугали Сеть: после дождя побережье острова стало похожим на сцену из фильма ужасов

"Кровавые" реки на иранском острове Ормуз / Иллюстративное изображение

Иран, переживающий самую сухую осень за последние 50 лет, наконец-то дождался дождей. Однако на острове Ормуз осадки принесли не только облегчение, но и мистическое зрелище: стекавшая к морю вода стала «кровавой».

Об этом сообщил аккаунт Living in Tehran в социальной сети X.

«Знак Апокалипсиса»

Видео и фото ярко-красной воды мгновенно разлетелись соцсетями, вызвав бурную реакцию. Некоторые пользователи сразу же связали это с библейскими текстами.

«Кровь в воде — знак апокалипсиса, происходящий прежде всего из библейской Книги Откровения… где описывается, как ангелы выливают чаши, превращающие моря, реки и источники в кровь как божественный суд», — написал один из пользователей.

Другие шутили, что если бы такое произошло в Древнем Египте, это могло бы положить начало новой религии, но «хорошо, что люди сегодня достаточно умны, чтобы знать науку».

Стоит отметить, что подлинная дата съемки вирусных кадров не подтверждена: это могли быть последствия дождей 10 декабря или архивные видео марта, когда наблюдалось подобное явление.

Научное объяснение

На самом деле никакой мистики здесь нет. Остров Ормуз известен своей уникальной почвой, богатой оксидом железа, который может окрашивать почву в желтые и коричневые цвета.

А минерал гематит, являющийся минеральной формой оксида железа, придает земле характерный красный оттенок. Когда идет дождь, вода вымывает минералы из почвы и скал, окрашиваясь в «кровавый» цвет на пути к морю.

Красный пляж на Ормузе является популярной туристической локацией именно благодаря этому природному феномену.

Напомним, библейское Галилейское море стало кроваво-красным. Резкая смена цвета воды напугала местных жителей и туристов, но специалисты назвали это естественным явлением и объяснили его природу.