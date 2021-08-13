Кровавый автобус: что известно о состоянии пострадавших в результате взрыва в российском Воронеже 

Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации.
Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в российском Воронеже выросло до 16, одна из них умерла в больнице.
Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службе департамента здравоохранения соответствующей области.
"Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации", — сказали в пресс-службе.
Госпитализированы 13 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии: они в реанимации, один человек в операционной. Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась.
Еще двоих доставили в ожоговое отделение. Один пострадавший с ожогами 1-2 степени находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, при этом госпитализация не потребовалась.
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