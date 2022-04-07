Кровавый бассейн и надписи "убийца": еще одну из вилл Соловьева в Италии "украсили" красной краской

Кровавый бассейн и надписи "убийца": еще одну из вилл Соловьева в Италии "украсили" красной краской

Рупору Кремля принадлежат как минимум три объекта недвижимости на озере Комо.

На еще одну из вилл на озере Комом в Италии пропагандисту Владимиру Соловьеву совершили "кровавую" атаку, облив красной краской фасад дома и бассейн.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что неизвестные возле входа в дом также написали "Соловьев убийца".

Вандалы напали на еще одну итальянскую виллу Владимира Соловьева. Неизвестные облили стены и бассейн красной краской. Накануне второй дом ведущего попытались поджечь, но благодаря усердному соседу возгорание вовремя потушили pic.twitter.com/JBoa65CzUY — Лента.ру (@lentaruofficial) April 7, 2022

Следует отметить, что раньше другие две виллы пытались сжечь. По информации издания, там сейчас ведутся ремонтные работы. "Это был очень маленький пожар. Повреждений практически нет", — сказал глава пожарной службы Комо Дженнаро ди Майо агентству AFP.

Соловьеву в Италии принадлежат как минимум три объекта недвижимости на озере Комо (район с самым большим присутствием российских олигархов в Италии рядом с озером Гарда). Все его имущество было арестовано в рамках применения антироссийских санкций. Сам Соловьев сильно протестовал по поводу ареста вилл, называв эти меры якобы "несправедливыми и нелогичными".

Отметим, что от начала военного вторжения россиян в Украину Соловьев систематически повторяет свои пропагандистские позиции, оправдывая нападение на нашу страну и зверства российских военных.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 43-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: