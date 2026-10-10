"Кровавый челлендж" среди школьников?: в Варшаве произошло новое нападение с ножом

Полиция в Польше / © depositphotos.com

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В субботу, 10 октября, в Варшаве 21-летняя женщина напала с ножом на двух 17-летних девушек в комплексе учебных заведений для взрослых. Впоследствии стало известно ещё об одной пострадавшей — 24-летней женщине. Инцидент произошёл на фоне серии ножевых нападений в польских школах и распространения слухов об опасном «челлендже» среди учащихся.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию польских СМИ и правоохранительных органов.

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По данным издания Polsat News, инцидент произошел в комплексе учебных заведений для взрослых на улице Минской в варшавском районе Прага-Юг. Сообщение о нападении поступило в полицию около 12:30 в субботу.

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Одна из 17-летних девушек получила резаные раны предплечья. Её доставили в больницу, однако, по имеющейся информации, угрозы её жизни нет.

Впоследствии появились сообщения о ещё одной пострадавшей — 24-летней женщине. Таким образом, общее число пострадавших в результате инцидента возросло до трёх.

На месте работают правоохранители и другие соответствующие службы. Они устанавливают точные обстоятельства нападения, собирают доказательства и выясняют мотивы 21-летней подозреваемой.

Слухи об опасном челлендже

Нападение в Варшаве произошло на фоне нескольких нападений с ножом в польских учебных заведениях, зафиксированных в последние дни. В ходе одного из предыдущих инцидентов погиб человек, также есть раненые.

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Дополнительную тревогу вызвала информация о том, что один из нападавших был в шлеме с камерой для видеотрансляции. После этого в социальных сетях начали распространяться предположения о существовании опасного «челленджа», участники которого якобы совершают нападения в школах.

Вечером в четверг, 8 октября, в социальных сетях также появились сообщения о так называемой «кровавой пятнице» — якобы запланированной на 9 октября серии нападений на учебные заведения.

Однако официального подтверждения того, что нападения с ножом являются частью организованного челленджа или скоординированной серии преступлений, нет. Полиция расследует отдельные инциденты и выясняет обстоятельства каждого из них.

Правительство Польши ужесточает меры безопасности

В связи с серией нападений премьер-министр Польши Дональд Туск 8 октября созвал экстренное совещание с участием министров внутренних дел, образования и здравоохранения.

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Польская полиция объявила об усилении патрулирования возле начальных и средних школ по всей стране. Эти меры призваны повысить безопасность учащихся и сотрудников учебных заведений на фоне сообщений о возможных новых угрозах.

Напомним, что в Польше полиция задержала 76 человек, которых подозревают в причастности к массовым угрозам нападений на учебные заведения страны, запланированных под названием «кровавая пятница».

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