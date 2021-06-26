Кровавый футбол: во Франции игрока застрелили во время матча

Кровавый футбол: во Франции игрока застрелили во время матча

Также есть раненые.

Одного человека убили во время футбольного матча в Марселе.

Об этом информирует радиостанция France Bleu со ссылкой на полицию.

Также еще один человек получил тяжелые ранения.

По словам главы 15 округа Марселя Надьи Булэнсер, возможно, речь идет о двух игроках команды "Мальпассе". Они участвовали в H Cup, популярном межрайонном футбольном турнире.

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Местные СМИ также сообщают, что нападавших было несколько. По информации журналистов, стрелки приехали к стадиону на машине и открыли огонь по двум игрокам.

Напомним, что минимум три человека тяжело ранены в результате стрельбы, произошедшей в Берлине.

Добавим, в штате Аризона молодой человек за полтора часа устроил восемь стрельб, убив водителя грузовика и ранив 12 человек. Парень открыл огонь по автомобилям и пешеходам из окна белого внедорожника. Пострадавшим — от 19 до 56 лет.

Ранее в американском штате Мэриленд неизвестные открыли огонь в сторону прохожих в одном из кварталов города Балтимор. Отмечается, что в результате стрельбы один человек погиб, а еще пятеро находятся в больнице в критическом состоянии.

А в американском штате Джорджия в результате стрельбы в одном из супермаркетов в Атланте погибла кассирша, которая поспорила с покупателем относительно ношения защитной маски.

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