Кровавый год: самые громкие вооруженные конфликты и войны 2023-го

Конфликты стали более сложными, смертоносными и более трудными для разрешения.

От войны между Израилем и ХАМАСом до ожесточенных боев России против Украины — 2023 продемонстрировал опасность вооруженных конфликтов, перерастающих в боевые действия в масштабах целого региона. Но за их длинными тенями мир сталкивается с борьбой от Афганистана до Йемена.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Associated Press с обзором региональных и локальных конфликтов по всему миру.

Мальчик, лицо которого покрыто свежей кровью, кричит, когда спасатели пытаются вытащить его из-под обломков разрушенного здания после израильского авиаудара в Газе. Окровавленную пожилую израильскую заложницу ХАМАС забирает на гольф-карте, а мужчина, сжимающий автомат, сидит позади нее и улыбается. 10-летняя девочка плачет у тела своего брата, которого хоронят под Киевом в Украине.

Перевороты и насилие по всей Африке перевернули жизнь тамошних народов. Мьянма в Юго-Восточной Азии сталкивается с тем, что некоторые эксперты называют медленно пылающей гражданской войной. В Центральной и Южной Америке продолжается насилие, подпитываемое торговлей наркотиками.

Ядерные Индия и Пакистан остаются подозрительными друг к другу. Атомный арсенал Северной Кореи продолжает расти. А Иран сейчас обогащает уран ближе, чем когда-либо, к уровню, пригодному для производства оружия.

“Конфликты стали более сложными, смертоносными и более трудными для разрешения. …Вновь появились опасения относительно возможности ядерной войны. Новые потенциальные сферы конфликтов и средства ведения войны создают новые способы, с помощью которых человечество может уничтожить себя», — заявил в июле Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

Вот как сейчас выглядят некоторые из величайших мировых войн.

Самая смертоносная война России против Украины

Быстрые темпы войны между Израилем и ХАМАСом омрачили войну России против Украины в конце 2023 года. Но несколько месяцев до этого на поле боя мало что изменилось для обеих сторон.

Украина получила танки, оружие и западную подготовку перед тем, как начать новое контрнаступление, направленное, как считается, на выход к Азовому морю и раскол российских линий на юге страны. Но украинские войска столкнулись с окопаными российскими войсками, многочисленными линиями обороны, минными полями и другими опасностями, достигая успехов медленно.

Украинский военнослужащий 10-й штурмовой бригады "Эдельвейс" стреляет из пушки Д-30 в сторону российских позиций на линии фронта у Бахмута, Донецкая область, 5 июля 2023 года / Фото: Associated Press

И хотя западные страны оставались публично единственными в поддержке Украины, опросы, в том числе президентские выборы в США в следующем году, могут повлиять на то, сколько помощи получит Киев в будущем.

Украинские солдаты закрывают уши, чтобы защититься от российского танкового обстрела в укрытии на передовой в Запорожской области, 2 июля 2023 года / Фото: Associated Press

Россия также столкнулась с трудностями, в том числе с маршем на Москву лидера частной военной кампании "Вагнер" Евгения Пригожина, ставшего самым большим вызовом многолетнему правлению президента Владимира Путина. Пригожин отказался от похода, чтобы через несколько недель погибнуть в таинственной авиакатастрофе.

Война между Израилем и ХАМАСом

Кровавая война между Израилем и ХАМАСом началась 7 октября, когда боевики прорвали стены, окружавшие приморский анклав Сектору Газы. Боевики ХАМАСа убили около 1200 израильтян и взяли в заложники более 200 человек, заставив их вернуться на территорию Израиля.

Пламя вспыхивает, когда израильское мобильное артиллерийское подразделение выпускает снаряд с юга Израиля в сторону Сектора Газы, на позиции "а" вблизи границы Израиля с Газой, Израиль, 11 октября 2023 года / Фото: Associated Press

Нападение, которое называют худшим однодневным массовым убийством евреев со времен Холокоста, ошеломил Израиль, считавший, что его пограничная стена, технологически продвинутые военные и разведывательные службы надежно защищают его от всего, кроме назойливого ракетного обстрела боевиков.

Израильский солдат проходит мимо обломков дома, разрушенного боевиками ХАМАСа в кибуке Беэри 11 октября 2023 года / Фото: Associated Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, уже несколько месяцев находившийся в состоянии протеста против попыток его ультраправого правительства реформировать судебную систему страны и обвинений в коррупции, начал массированную кампанию ответных воздушных ударов.

Израильские войска также впервые за многие годы вошли в сектор Газа, ведя интенсивные уличные бои. В результате наступления погибли более 18 700 человек в Секторе Газы, где проживают более 2 миллионов жителей, которые также оказались в условиях израильской осады, что в значительной степени заблокировало поставки продовольствия, топлива, воды и медикаментов.

Раненый палестинский мальчик с окровавленным лицом плачет, когда спасатели пытаются вытащить его из-под обломков разрушенного здания после израильского авиаудара в лагере беженцев Бурейдж, Сектор Газы, 2 ноября 2023 года / Фото: Associated Press

Между тем массовые убийства израильтян и палестинцев вызвали протесты по всему миру, причем многие сочувствуют палестинцам после многих лет безысходности в вопросе создания ими собственного государства.

Поддерживаемые Ираном ополченцы, в том числе ливанская Хезболла, открыли огонь по Израилю. США отправили в регион два авианосца, войска и другое вооружение, чтобы попытаться предотвратить развертывание более широкой региональной войны. Но неоднократно заявленная Израилем цель уничтожения ХАМАС гарантировала длительную военную кампанию, что повышает риски.

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Африканские беспорядки

Судан, крупная восточноафриканская страна, шатавшаяся после свержения многолетнего правителя Омара аль-Башира, в апреле погрузилась в гражданскую войну. Война столкнула вооруженные силы страны с мощной военизированной группировкой, известной под названием "Силы быстрого реагирования", которая уже давно связана со зверствами в Дарфуре.

Во время боев перекрестный огонь поджег самолеты в международном аэропорту Хартума, и страны пытаются эвакуировать своих граждан по наземным, морским и воздушным путям. На сегодняшний день в результате боевых действий погибли около 9 000 человек.

Тем временем волна военных переворотов, прокатившаяся по Африке в последние годы, продолжается. В Нигере, бывшей французской колонии, которая является ключевым экспортером урана, в июле солдаты свергли демократически избранного президента страны. Месяцем позже войска также совершили переворот в Габоне, свергнув многолетнего правящего президента.

Наркотические войны в Латинской Америке

Насилие наркокартелей бурлит в разных частях Мексики, поскольку они борются за территорию и пути снабжения Соединенных Штатов. Но конфликт не ограничивается этим. Насилие возросло в других странах Центральной Америки, таких как Гондурас и даже в некогда мирной Коста-Рике, которая сейчас считается основным пунктом складирования и перевалки наркотиков, направляющихся в Европу.

Армейские солдаты проезжают мимо разрушенного автомобиля на улицах Хесус Мария, Мексика, в субботу, 7 января 2023 года, в небольшом городке, где в начале недели был задержан Овидио Гусман / Фото: Associated Press

Тем временем Колумбия достигла исторического максимума в производстве коки — листьев, из которых изготовляют кокаин.

Патовые ситуации и войны в других уголках планеты

В Мьянме, стране Юго-Восточной Азии, некоторые эксперты ООН утверждают, что там идет гражданская война между повстанцами и армией после того, как в результате переворота было свергнуто избранное правительство Аун Сан Су Чжи.

Мьянманские военные покидают место проведения парада в честь 78-го Дня вооруженных сил Мьянмы в Найпьитау, Мьянма, 27 марта 2023 года / Фото: Associated Press

Афганистан через два года после того, как талибы возглавили поддерживаемое Западом правительство Кабула, сталкивается с нападениями боевиков по ответвлению группировки "Исламское государство", поскольку девочкам до сих пор запрещено получать среднее образование.

Боец Талибана стоит на страже, пока женщины ждут получения продовольственных пайков, распределенных группой гуманитарной помощи, в Кабуле, Афганистан, 23 мая 2023 года / Фото: Associated Press

А в Йемене поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы и борющаяся с ними коалиция во главе с Саудовской Аравией еще не достигли постоянного мирного соглашения, из-за чего в последние недели боевики снова начали усиливать свои нападения.

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