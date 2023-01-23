Кровавый китайский Новый год: в США нашли убийцу десяти человек в Калифорнии

Официальные лица сообщают, что стрелок, убивший десять человек в Калифорнии, мертв.

Тело подозреваемого в убийстве 10 человек было обнаружено внутри фургона в Торрансе, сообщили власти, после розыска произошедшего в регионе Лос-Анджелеса.

Об этом пишет The New York Times.

По словам правоохранительных органов, подозреваемый застрелился. Официальные лица не назвали мотивов убийства, но сказали, что они считают, что вооруженный мужчина пытался совершить второе нападение поблизости.

Шериф Роберт Луна из округа Лос-Анджелес идентифицировал подозреваемого как 72-летнего мужчину. Следователи считают, что примерно через 20 минут после нападения в парке Монтерей мужчина зашел в другой танцевальный зал в соседнем городе Альгамбра, где его разоружили двое мужчин, а затем скрылся. Там никто не пострадал.

Вскоре после того, как официальные лица округа заявили, что ищут белый грузовой фургон, тактические группы оцепили автомобиль, соответствовавший этому описанию, в Торрансе, примерно в получасе езды от парка Монтерей. Они зажали его бронетехникой, разбили окна и проникли внутрь после более чем часа напряженной подготовки. Шериф Луна сказал, что доказательства, найденные в фургоне, связывают застрелившегося мужчину с обоими местами преступления.

Стрельба в парке Монтерей, в результате которой погибли пять мужчин и пять женщин, произошла около 22:2 в субботу в студии бальных танцев Star в здании на Вест-Гарви-авеню. Ранее в тот же день здесь состоялся фестиваль в канун лунного Нового года, главного праздника во многих азиатских общинах.

Напомним, что в США ранее произошла стрельба, в результате которой погиб ребенок.

Ранее в ночном клубе во время стрельбы в США убили пять человек.

Читайте также:

В Риме во время стрельбы убили подругу премьера Италии