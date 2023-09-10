Кровавый миллиард: какова судьба поместий российских олигархов в Лондоне – расследование

Представители российских элит обладают таким огромным количеством недвижимости в Лондоне, что даже в центре города нужно потратить несколько часов, чтобы осмотреть часть из них. При этом не все российские олигархи попали под британские санкции и не все активы их заморожены.

Об этом говорится в расследовании УП, опубликованном на YouTube.

Как сообщили журналисты, стоимость только замороженных активов приспешников Путина в столице Великобритании превышает 1 миллиард фунтов стерлингов. Их продажа с последующей передачей средств Украине стала бы существенной помощью для восстановления нашей страны.

Имеет свою недвижимость в Лондоне самый богатый россиянин, по версии журнала "Форбс", олигарх Андрей Мельниченко – владелец компании "Еврохим", производителя минеральных удобрений.

Апартаменты в Лондоне российского олигарха Андрея Мельниченко / Фото: скриншот с видео

Он был среди российских бизнесменов, которые пришли к Путину после полномасштабного вторжения. Попал под санкции, переехал в Дубай и только через полтора года после вторжения на вопросы журналистов согласился, что атаки на гражданские объекты – это преступление.

Апартаменты в центре Лондона Мельниченко приобрел в 2010 году за 5,5 млн. фунтов стерлингов. Сейчас этот актив заморожен из-за санкций, но никаких действий в отношении них не предпринимают.

Один из самых близких друзей Путина и соответственно один из самых богатых людей в России Геннадий Тимченко тоже имеет апартаменты в британской столице.

Дом в Лондоне, где владеет олигарх Геннадий Тимченко / Фото: скриншот с видео

В доме в центре Лондона имеет апартаменты стоимостью 10 млн фунтов стерлингов правая рука железнорудного магната Усманова – Владимир Стрешинский.

Дом в центре Лондона, в котором апартаменты Владимир Стрешинский / Фото: скриншот с видео

Он стал долларовым миллиардером незадолго до вторжения, в 2021 году, после того как Усманов предусмотрительно передал ему часть акций. Вместе с супругой Стрешинский попал под санкции США, но не попал под санкции Британии. Кроме апартаментов в Лондоне, он владеет виллой на Лазурном берегу и дворцом в пригороде Парижа.

В случае введения санкций и после продажи имущества вклад в восстановление Украины только от одного топ-менеджера одного российского олигарха составил бы более 100 млн евро.

В роскошных апартаментах дома премиум класса Knightsbridge Apartments проживает дочь бывшего депутата Госдумы от путинской партии "Единая Россия" Рината Хайрова. Ранее Хайров говорил, что его дочь Эльсина живет за деньги мужа, но даже после развода ее роскошный образ жизни остался.

Дом премиум класса Knightsbridge Apartments / Фото: скриншот с видео

В этом же доме апартаменты имеет подсанкционный партнер олигарха Абрамовича Александр Фролов стоимостью почти 16 млн фунтов стерлингов. В собственности компании, которой он управляет, находится также недвижимость в коттеджном городке в пригороде Лондона.

Через дорогу от Knightsbridge Apartments расположен другой элитный комплекс, где одни из самых дорогих квартир в Лондоне с видом на Гайд-парк.

Элитный жилой комплекс в Лондоне, где проживают представители русской элиты / Фото: скриншот с видео

В перечне жителей – российский фармацевтический миллиардер Виктор Харитонин. В 2021 году его компания являлась крупнейшим производителем российской вакцины против коронавируса.

Также здесь проживает дочь одного из совладельцев российской нефтяной компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина, а также представитель близкого окружения Аркадия Ротенберга, известного приспешника Путина, Александр Пономаренко.

Напомним, после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину жизнь многих российских олигархов, приближенных к Путину, заметно ухудшилась.

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